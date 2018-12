Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2018 Venerdì

Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2018 Venerdì è il segno del Capricorno il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Ci sono giorni in cui dovresti prendere tutto con calma. Oggi puoi capire quanto sia importante ottenere l’apprezzamento e il rispetto di una certa persona. Non vale la pena di farsi coinvolgere. Peggiorerai solo le cose. Potresti semplicemente dover fare qualcosa che riaccende il fuoco nelle tue emozioni.

LEONE ⭐⭐ TOP:Ti piace dare consigli alle persone e aiutarle a trovare la direzione nelle loro vite, a volte quando non lo chiedono nemmeno. Ma ora sei tu a sentirti un pò perso. Potrebbe essere necessario allontanarsi da tutto per avere una prospettiva sulla tua vita. Che ne dici di fare un viaggio in qualche paese lontano? Oggi è un buon giorno per pianificare una vacanza.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi sarai in grado di esplorare il potere delle tue emozioni. Non cercare di combattere quella che chiami “ipersensibilità”. Una forza fin dall’infanzia ti permeerà e ti aiuterà a scoprire quali sono i tuoi veri bisogni. Non dovresti pensare di stare lontano dalle persone che ti influenzano un po ‘troppo? Pensaci e vai con le tue emozioni.

Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Toro, non dovresti nemmeno cercare di trovare una spiegazione ragionevole per quello che succede intorno a te oggi. Non c’è. Lasciati trasportare dalle maree delle emozioni del passato che attraversano il tuo corpo e la tua anima. È inutile cercare di controllarle, devono uscire. Invece, prenditi il tempo per rivitalizzare te stesso nell’intimità di casa tua.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Vergine, puoi mettere la tua integrità al microscopio oggi. Tutti abbiamo profonde convinzioni che non lasceremo mai andare. Ma la società ci fa pressione e non è sempre facile vivere in perfetta armonia con i nostri ideali. La domanda da porsi oggi è: quanto sei disposto a cambiare le tue convinzioni per vivere nella società? Hai il coraggio di portare avanti le tue convinzioni?



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Capricorno, ti senti sicuro nel calore e nella profondità delle tue emozioni. Oggi avrai l’opportunità di rigenerarti. Approfitta delle energie in gioco per approfondire i tuoi rapporti con le persone che ami. Impara a conoscerle ancora meglio. I tuoi poteri di seduzione le ipnotizzeranno.

Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Oggi potresti chiederti se sei soddisfatto. Com’è la tua vita personale? Le persone sono all’altezza dei tuoi standard o ti senti sempre insoddisfatto? Potrebbe essere il momento di prendere alcune decisioni importanti nella tua vita. Cosa vuoi veramente dalla vita? Potresti trovare alcune risposte oggi.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: La tua libertà è più importante per te di qualsiasi altra cosa nella tua vita. Spesso è molto difficile per te essere coinvolto, sia personalmente che professionalmente. Tuttavia, oggi potrebbe essere che la tua sete di libertà sia solo una via di fuga? Potrebbe essere necessario riflettere su questa domanda. Chissà? Potresti decidere di fare il salto!

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Oggi l’atmosfera può sembrare un pò opprimente, Acquario. Ti piace essere libero di fare ciò che vuoi e potrebbe darti fastidio che le persone intorno a te non si rendano disponibili. Sembrano tutti preoccupati per i loro affari. Questo potrebbe far emergere alcune vecchie ferite che non sono completamente guarite.

Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2018 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Niente è semplice quando la famiglia è preoccupata. Se l’hai dimenticato, non ti preoccupare. Potresti dover affrontare alcuni dei tuoi problemi persistenti con alcuni membri della famiglia. Scoprirai di avere tutta l’energia di cui hai bisogno per trovare le soluzioni ai conflitti che ti stanno danneggiando da un pò.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Alcune persone di mentalità molto ristretta possono darti sui nervi. Sei abbastanza fortunato per essere una persona aperta e tollerante, Scorpione. Prendi le persone e le situazioni così come vengono. Oggi potresti trovarti nel mezzo di un conflitto tra due persone con opinioni opposte. Aiutale ad aprire gli occhi.

PESCI ⭐⭐ TOP:Potresti sentirti un pò legato oggi. Non sarà necessariamente una brutta giornata, ma potresti chiederti di certi aspetti della tua vita familiare. Non cercare di illuderti. Dovresti riflettere duramente su ciò che vuoi per la tua famiglia per i prossimi anni e su come intendi intraprenderlo.

Buone stelle a tutti!