San Leo Natale: un calendario ricco di eventi

San Leo Natale

Da sabato 8 Dicembre 2018 a domenica 6 Gennaio 2019 un calendario ricco di eventi

San Leo Natale – Con l’arrivo delle festività natalizie San Leo si veste a festa e propone un ricco calendario di eventi realizzato di concerto con l’Amministrazione Comunale di San Leo e il contributo di attività commerciali, associazioni e privati.

Musica, animazioni e luci accenderanno San Leo in un’atmosfera suggestiva ed emozionante, cornice ideale nella quale famiglie, giovani e i più piccoli potranno ritrovarsi camminando accanto alla bellezza dei monumenti del Centro Storico dominato dalla Fortezza Rinascimentale e godere nel contempo delle tante opportunità tra cultura, tradizione e divertimento offerte dal “Natale a San Leo”, a partire dall’8 Dicembre 2018, sino al 6 Gennaio 2019.

Proprio il giorno dell’Immacolata Concezione nel centro storico di San Leo si apriranno i festeggiamenti iniziando dalle sentite celebrazioni religiose per dare poi spazio a poliedrici intrattenimenti che si snoderanno sino all’Epifania fra San Leo e Pietracuta.

La Fortezza sarà protagonista con “San Leo Frozen”, che andrà ad animare le domeniche 9, 16, 23, 30 Dicembre con visite guidate in compagnia della Regina dei Ghiacci alla scoperta della favola più fredda di tutti i tempi e delle leggende della Fortezza di San Leo. Alla visita seguiranno di volta in volta gli interessanti laboratori della “Officina del Ghiaccio”: “Cristalli di argilla”, “Il calendario di Neve”, “Colori di Ghiaccio” mentre nell’ultimo appuntamento assisteremo alla realizzazione di una suggestiva scultura di ghiaccio dedicata al Castello di San Leo. Inoltre non mancheranno occasioni per immergersi nella storia di San Leo e scoprirne i protagonisti come Cagliostro, Malatesta e Montefeltro, Francesco di Giorgio Martini e Vasari attraverso interessanti visite guidate in Fortezza (8, 9,26, 31 Dicembre; 2, 3, 4, 6 Gennaio).

Nel programma non mancherà la musica: “Appunti Musicali” (8 Dicembre); “Concerto degli Auguri” (10 Dicembre); “Pomeriggio musicale con trio d’archi” (16 Dicembre).

La Notte di San Silvestro si accenderà con uno spettacolo pirotecnico dalla Fortezza che animerà la notte più lunga dell’anno brindando tutti insieme per uno scoppiettante 2019.

Il Concerto del brindisi di martedì 1° Gennaio alle ore 15.30 a Palazzo Mediceo, aprirà il nuovo anno con brani tratti dalle colonne sonore della Walt Disney.

“Befanate”, storie, leggende, usanze, tradizioni e racconti animati concluderà il ciclo di eventi domenica 6 Gennaio 2019 alle ore 16.00 presso il Teatro di Pietracuta.

Il programma completo degli eventi “Natale a San Leo” è visionabile al link http://www.san-leo.it/eventi/san-leo/2019/natale-a-san-leo.html.

L’atmosfera carica di emozione e i colori caratteristici del “Natale a San Leo” si intrecceranno con i sapori dei piatti della tradizione e dei prodotti del Montefeltro pronti ad essere gustati nei ristoranti del Comune di San Leo, così come con la storia, l’arte e i tesori culturali racchiusi nella Fortezza Rinascimentale e nei Musei di San Leo visitabili tutti i giorni anche nel periodo natalizio.

Per informazioni:

Ufficio Turistico IAT Tel. +39 0541 926967

info@sanleo2000.it

www.san-leo.it