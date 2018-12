Oroscopo del giorno 22 Dicembre 2018 Sabato

Oroscopo del giorno 22 Dicembre 2018 Sabato è il segno del Toro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 22 Dicembre 2018 Sabato segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Fai attenzione al modo in cui le tue parole arrivano agli altri, Ariete. Potresti non renderti conto di quanto siano influenzati i sentimenti delle altre persone fino a quando non è troppo tardi. Prendi in considerazione di ritirarti dalla scena per un pò e prenditi una pausa dalla solita routine quotidiana.

LEONE ⭐⭐ TOP:Le cose possono sembrare un pò confuse oggi Leone, ma non è una buona ragione per essere giù di morale. Cogli l’occasione per occuparti di cose a cui normalmente non penseresti. Renditi conto di quanto sia bello restare a casa e addormentarti sul divano.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Ascolta quello che gli altri ti dicono oggi, Sagittario. Ci sono esperienze preziose in attesa dietro l’angolo. La cosa importante da fare ora è riconoscere le opportunità quando si presentano. La strada per il successo non è sempre ben evidenziata. Tu però hai il coraggio e lo spirito giusto per perseguire la strada avventurosa, quindi scegli di farlo.

Oroscopo del giorno 22 Dicembre 2018 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe essere il giorno che stavi aspettando, Toro. Renditi conto di avere una natura gentile e sincera necessaria per addentrarti in ogni situazione. In effetti, se c’è qualcosa che ha bisogno di risoluzione, ora sarebbe il momento giusto. Le persone saranno più ricettive alla tua buona natura e alle tue qualità.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Cerca di non vedere il negativo in tutto oggi, Vergine. Concentrati sul lato positivo. Mentre procedi tieni presente che non è necessario che tutto sia una corsa verso il traguardo. Goditi il qui e ora. Non c’è motivo di correre alla prossima attività se ti stai divertendo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le tue emozioni potrebbero essere più in sintonia con il mondo che ti circonda oggi, Capricorno. Segui le tue intuizioni. Scoprirai che il pensiero razionale potrebbe non essere il modo migliore per gestire le situazioni in questo momento. Sii il sensibile. Discuti dei problemi con gli altri e combina le risorse per un’alleanza più potente.

Oroscopo del giorno 22 Dicembre 2018 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐ TOP: Qualcosa ti sta spingendo ad agire, Gemelli. Potresti sentirti talmente tanto irrequieto da aver voglia di alzarti e andare lontano. Il problema è che il posto dove devi andare potrebbe non essere ovvio all’inizio. Le emozioni possono interferire con l’azione decisiva. Renditi conto che la destinazione è nel tuo cuore. Tutti noi passiamo attraverso periodi storti. Questo potrebbe essere uno di quelli per te.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Prova a frenare la tua lingua oggi, Bilancia. Scoprirai che più il tuo approccio è sensibile, più sarai in grado di perseguire i tuoi obiettivi. Oggi potresti trovarti di malumore e le tue emozioni potrebbero scappare via con te. Mettiti in contatto con i tuoi sentimenti piuttosto che respingerli. Probabilmente stanno cercando di dirti qualcosa di importante.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Oggi Acquario le voci nella tua testa sono più rumorose del solito e tu potresti essere quello che mette i freni al tuo stesso treno. La tua intuizione sta cercando di sfondare. Guarda cosa puoi fare per rallentare le chiacchiere che continuano a dettare l’adamento della giornata. Lascia riposare la tua mente.

Oroscopo del giorno 22 Dicembre 2018 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Scoprirai che le tue emozioni sono molto più sotto controllo oggi, Cancro. Sei in grado di raggiungere un equilibrio ed evitare sbalzi estremi che spaventano gli altri. Le persone saranno attratte da te perché riuscirai a fornire una zattera nelle acque turbolente. La tua sensibilità è forte e sei in grado di correggere immediatamente lo stato di qualsiasi situazione.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo pensiero è chiaro oggi Scorpione, e scoprirai che generalmente le cose stanno andando bene. La tua prospettiva su tutto è molto in linea con dove devi essere in questo momento. In altre parole, stai facendo tutto esattamente nel modo giusto. Sii te stesso e lascia che le altre persone si adattino al tuo modo di pensare. Non è necessario continuare a nascondere la verità su chi sei veramente.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Oggi è una bella giornata per te, Pesci. Scoprirai che le cose fluiscono naturalmente. Potresti anche scoprire che le cose in realtà vanno molto meglio di quanto avresti immaginato! Il mondo non gira intorno a te. In effetti, le persone sono probabilmente troppo preoccupate per loro stesse per preoccuparsi di quello che stai facendo.

Buone stelle a tutti!