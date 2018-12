Smart Bed Hican

Il letto super tech di Hi-Interiors

Il riposo come investimento sulla qualità della nostra vita

Smart Bed HiCan- Hi-Interiors è la start up fondata da Ivan e Gianni Tallarico, giovani imprenditori italiani, che hanno voluto unire l’expertise storica di famiglia nell’industria manifatturiera del legno con una linea di prodotti in cui progettazione e know-how hi-tech si fondono per creare mobili intelligenti.

La visione del futuro e l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, si concretizzano nel primo progetto rivoluzionario dal nome Smart Bed HiCan disegnato da Edoardo Carlino, che propone in un unico prodotto design e tecnologia.

Una maggiore attenzione al benessere, alla salute e alla qualità della vita, permette oggi di sottolineare come il sonno sia un momento fondamentale delle nostre vite e come questo influisca sulle nostre performances e il nostro modo di relazionarci al mondo. Lo stile di vita moderno ha infatti modificato ritmi e modalità del riposo e oggi, dormiamo in media 1,5 ore in meno rispetto a 50 anni fa.

HiCan oltre alla sua originale configurazione entertainment, si arricchisce della funzione di personal health tracker, monitorando tempi e qualità del sonno, dando riscontri immediati e confrontabili nel tempo sul nostro benessere.

Il letto con HiCan diviene quindi per la prima volta una piattaforma smart e open source per l’entertainment, il wellness e l’health, in grado di trasformare la tradizionale esperienza di riposo in un investimento sulla qualità della nostra vita.

HiCan è dotato di un sistema di automazione, intrattenimento e monitoraggio dei principali parametri biometrici degli user e dell’ambiente in cui è inserito, in grado di sincronizzarsi perfettamente con altri dispositivi intelligenti.

La struttura esterna è realizzata con l’innovativo materiale solid surface italiano, abbinata ad una struttura interna in legno laccato. I rivestimenti interni sono in pelle.