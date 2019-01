Oroscopo del giorno 7 Gennaio 2019 Lunedì

Oroscopo del giorno 7 Gennaio 2019 Lunedì è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 7 Gennaio 201 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Amore, sesso e romanticismo sono nella tua mente oggi, Ariete, quindi vorrai trascorrere più tempo possibile con il tuo partner. Potresti anche avvicinarti ai tuoi amici, dando come risultato un potente sentimento di unità. In questo momento hai il dono di essere in grado di esercitare un buon giudizio quando si tratta di valori nella vita. Se le decisioni devono essere prese lungo questa linea, questo è il momento giusto per farlo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐TOP:Oggi sono potenti i sentimenti di amore, in particolare verso i familiari. È probabile che la comunicazione tra te e coloro che ami sia aumentata Leone. Le questioni romantiche potrebbero prosperare ora, dato che sarai in vena di esprimere fisicamente i tuoi sentimenti. Con i vecchi amici formerai legami più forti, mentre scoprirai interessi comuni con nuovi amici.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐TOP: Oggi dovresti essere in uno stato d’animo caldo e romantico, Sagittario. Avrai intenzione di organizzare una serata intima con il tuo partner, ma probabilmente non ti sentirai a tuo agio. Desideri una serata fuori, magari in un ristorante o a un concerto. Indipendentemente da come ti senti di solito, stasera non avrai alcuna riserva sul mostrare affetto in pubblico. Goditi la serata.

Oroscopo del giorno 7 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Le relazioni più strette dovrebbero avvicinarsi di giorno in giorno e le nuove relazioni diventeranno più strette. Probabilmente ti sentirai estremamente caldo e amorevole verso la maggior parte delle persone che conosci che ricambieranno quella sensazione. Le relazioni romantiche, in particolare, potrebbero diventare più intime e fisiche. Ti piace il modo in cui ti senti Toro, ma desideri esprimerlo esteriormente attraverso doni o intimità.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Messaggi di amici intimi che esprimono il loro amore e la loro ammirazione potrebbero sembrare improvvisi. I tuoi successi nelle ultime settimane potrebbero averli indotti a vederti sotto una nuova luce. Oggi sperimenterai tutta la forza dei loro sentimenti. Le porte della comunicazione sono aperte per te. Potresti decidere di passare la giornata a conoscere meglio i tuoi amici.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:L’esplorazione reciproca di idee spirituali e intellettuali potrebbe portarti più vicino ad amici e amanti. Le discussioni affascinanti aprono nuovi orizzonti a tutti i partecipanti. Potresti essere sopraffatto dal forte sentimento di unità. Alla fine della giornata, potevi sperimentare un forte desiderio spirituale di studiare qualunque argomento di conversazione. Non esitare.. Può solo aiutarti a crescere.

Oroscopo del giorno 7 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le relazioni con la famiglia dovrebbero essere particolarmente calorose ora. È probabile che gli obiettivi reciproci e le vittorie e le perdite condivise vi avvicinino. La comunicazione con amici e altri conoscenti dovrebbe essere aperta e onesta, Gemelli, offrendoti una giornata gratificante. Probabilmente non passerai gran parte della tua giornata da solo. Sfruttala al massimo.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Sei sempre pronto ad affrontare le cose in modo logico Bilancia, e oggi trasformi quella logica, insieme al tuo intuito, nel rivalutare alcuni dei tuoi valori. Il tuo giudizio è particolarmente acuto, quindi tutte le decisioni che prendi o qualsiasi nuova strada che desideri esplorare sono probabilmente ciò di cui hai bisogno ora. Le relazioni con amici, amanti e famiglia dovrebbero essere calde, affettuose e vicine.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Ti senti particolarmente sexy in questo momento. Un potente sentimento di amore e il bisogno di esprimerlo fisicamente potrebbero essere con te tutto il giorno. Se sei coinvolto, vuoi trascorrere una serata romantica con il tuo amante. Se non lo sei, potresti canalizzare l’energia in attività creative.

Oroscopo del giorno 7 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Dovresti sentirti amorevole oggi verso chiunque ti piaccia e ti rispetti. Una comunicazione chiara con amici, amanti e bambini potrebbe migliorare la comprensione. I legami in queste relazioni saranno rafforzati, perpetuando i buoni sentimenti che hai provato durante tutto l’anno. Tieni aperte le linee di comunicazione.





SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente ti sentirai particolarmente amichevole ed estroverso oggi, Scorpione. È probabile che le persone che incontri, in particolare i gruppi, siano fortemente attratte da te. Amicizie, partnership e relazioni romantiche dovrebbero continuare a crescere, rafforzate dal tuo alto livello di comunicazione. In serata, esci con quelli che ami.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Strette relazioni potrebbero portare a un sentimento di unità spirituale oggi. Se sei coinvolto, aspettati di provare sentimenti caldi e passionali nei confronti del tuo partner. In caso contrario, non essere sorpreso se qualcuno di nuovo arriverò sulla scena.

