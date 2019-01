Pradamalia: la nuova famiglia di accessori firmata Prada

Pradamalia

La nuova famiglia di accessori Prada

7 meravigliose creature da regalare a chi ami

In occasione delle Festività, la storica maison di moda Prada, pensa a 7 meravigliose creature da regalare a chi amiamo. Nasce così la nuova collezione di accessori Pradamalia: 7 creature uniche, stravaganti e dotate di poteri magici. Una nuova specie dal DNA 100% Prada che si caratterizza per le dimensioni micro e una spiccata personalità.

Ognuna delle sette nuove creature: Disco, Socks, Fiddle, Otto, Toto, Scuba, and Spot, è dotata di poteri sovrannaturali e caratterizzata da qualche evidente stravaganza. Cresciute in isolamento all’interno dei confini rigidamente controllati dei Laboratori Prada, hanno tutte un cuore triangolare e un cervello disegnato come una scacchiera. Fra gli altri codici Prada che contraddistinguono in modo evidente la loro morfologia, vi sono borchie di metallo, tonalità ombre, legno lucido, labbra stampate e l’iconico Saffiano.

Ognuno di loro però, vanta doti singolari, come ad esempio Disco, progettata per intrattenere con tre sistemi di corde vocali con diversa estensione; Socks, che cambia il colore della pelle per comunicare il proprio stato d’animo, e Spot, dall’occhio iper focalizzato e le orecchie extra sensibili. Senza dimenticare la dolce Fiddle, Scuba e le scimmie Toto e Otto, unite da un forte legame familiare.

All’interno di immaginari e futuristici Laboratori Prada, un team di ricercatori si è messo al lavoro per studiare il DNA della maison che ha dimostrato di possedere una straordinaria capacità di rigenerazione da oltre un secolo.

La collezione Pradamalia, frutto di una collaborazione con lo studio di design 2×4 New York, è già disponibile nelle boutique Prada e sul sito e-commerce prada.com, sotto forma di trick portachiavi, T-shirt, ciondoli per collane e piccola pelletteria. Ma attenzione al packaging d’eccezione: all’interno si trovano informazioni dettagliate sull’anatomia e la provenienza di ogni specie!