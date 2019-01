Oroscopo del giorno 8 Gennaio 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 8 Gennaio 2019 Martedì è il segno dello Scorpione il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 8 Gennaio 201 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Potrebbero esserci gravi problemi di comunicazione oggi, quindi sii onesto in tutti i tuoi rapporti, Ariete. Sii il più semplice possibile, poiché i problemi possono ritorcersi contro se la verità è offuscata. L’onestà è inestimabile e deve essere mantenuta in ogni momento. Hai il potere di fare un’impressione duratura sulle persone. Frena la tua tendenza a schioccare gli altri.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi c’è un pò di fuoco nelle tue parole e nelle tue emozioni, Leone. La tua sensibilità è aumentata e dovresti prendere in considerazione l’idea di fare una specie di lavoro di volontariato ora. Potresti parlare di salvare il mondo, ma parlare non ti porterà da nessuna parte finché non metterai in pratica queste idee. Prendi parte alla vita di persone che sono meno fortunate e cerca la verità in tutti i problemi che incontri.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: La tua sensibilità è particolarmente accentuata oggi, Sagittario. Sei in sintonia con le tue emozioni e più sensibile ai tuoi sogni. Renditi conto dell’importanza dell’amicizia. Hai una maggiore consapevolezza di te stesso, così come l’energia per fare le cose. Fai attenzione alle eccessive indulgenze.

Oroscopo del giorno 8 Gennaio 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Potresti non essere sicuro di quello che pensi oggi, Toro. La confusione mentale potrebbe essere il tema del giorno per te, ma non lasciarti abbattere. Renditi conto che è solo uno di quei giorni in cui nessuno dei pezzi si incastra. Le cose riprenderanno presto mentre la nebbia si solleverà e potrai vedere di nuovo chiaramente.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potrebbero esserci delle serie sfide nella tua routine quotidiana, Vergine. Come puoi organizzare la tua giornata in modo più efficiente? Prenditi del tempo per mettere in moto un piano. Scrivilo. Potresti voler andare alla deriva in un altro regno, quindi lascia vagare quelle emozioni, assicurati di affrontare prima le tue attività quotidiane. Questo ti darà più libertà per sfruttare l’esplosione del potere creativo che hai ora.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Capricorno, potresti attraversare un periodo di confusione. L’energia di oggi mette a fuoco questi problemi. Alcune parti della tua vita sembrano schiaffeggiarti in faccia, indicando che sta arrivando un drastico cambiamento di vita. Questa è la tua vita e solo tu sai cosa è meglio per te.

Oroscopo del giorno 8 Gennaio 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Le preoccupazioni spirituali sono un problema grande per te oggi, Gemelli. Potresti aver scoperto di essere attratto da una mentalità stravagante e da un modo non ortodosso di vedere il mondo. Persegui questo regno del pensiero e confida che la tua intuizione sa esattamente dove portarti. La tensione emotiva potrebbe essere alta.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentirti idealista, Bilancia. Questo va bene, ma assicurati che questi ideali siano radicati nella realtà o che non siano altro che un sogno irrealizzabile. Sentiti libero di sfuggire a un’altra mentalità, ma assicurati di poter ancora discernere da ciò che è reale e ciò che non lo è. Questo è un momento formativo per te in cui ti rendi conto che i modi convenzionali di fare le cose non funzionano più.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Le preoccupazioni spirituali e i sogni ad occhi aperti si concentrano oggi in modo nitido, Acquario. Forse sei attratto da emozioni giocose e scappatoie. Mantieni un piede a terra mentre invii la tua mente tra le nuvole, ma prenditi del tempo per controllare l’aria che tira e riferisci le tue scoperte agli altri. Puoi sentire una maggiore sensibilità verso gli altri ora che la tua intuizione è forte.

Oroscopo del giorno 8 Gennaio 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Ti sembra che la tua vita stia andando a pezzi, Cancro? Forse è tempo di rivalutarla. I principali aspetti del tuo essere potrebbero essere messi in discussione. Abbi fiducia in te stesso e nella tua incredibile abilità nel focalizzarti al centro di ogni aspetto. Questa è solo una fase e sei in grado di superarla.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: I tuoi sogni e le tue fantasie sono più reali di quanto tu pensi, Scorpione. Sorridi alle persone che incontri. La tua natura sensibile e amante del divertimento è contagiosa. Usala per aiutare a guarire le ferite degli altri. La risata è il rimedio che cura tutto. Sii consapevole del tuo tremendo effetto sugli altri e diffondi la bellezza che vive dentro di te.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Hai dato qualcuno per scontato ultimamente? Oggi dovresti dare loro i ringraziamenti e l’attenzione che meritano, Pesci. La tua sensibilità e consapevolezza psichica sono particolarmente forti. Non hai voglia di sopportare le superficialità. La tensione nella tua vita quotidiana può affiorare, ma se hai le cose sotto controllo, la cavalcherai bene.

Buone stelle a tutti!