Amer Twin 94

Superyacht sostenibile dallo spirito Green

Amer Twin 94, del cantiere Permare, è un superyacht a ridotto impatto ambientale

Amsterdam – Al Boat Builder Awards 2018, tenutosi il 13 novembre ad Amsterdam, il superyacht sostenibile Amer Twin 94 del cantiere sanremese PERMARE AMER YACHTS, ha vinto il primo premio nella categoria Environmental initiative.

L’ultimo Amer 94, varato ad agosto 2018, il primo motorizzato con due Volvo Penta IPS 1350, è stato costruito con l’intento di ridurre notevolmente il suo impatto ambientale. La scelta del tipo di motorizzazione e i generatori a velocità variabile contribuiscono alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento.

E’ stata chiamata Superleggera nell’ottica della sfida di progettare un superyacht in grado di circumnavigare l’Italia senza fare alcun refuel. L’Amer Twin 94 ha ottenuto il più alto punteggio GREEN nella sua categoria: 147 punti.

Il cantiere Permare, in collaborazione con Volvo, ha adottato un sistema rivoluzionario con 2 IPS 1350 per la prima volta su uno yacht da diporto di queste dimensioni, che permette una riduzione dei consumi e dei decibel con più comfort.

Leitmotiv dell’imbarcazione è il colore verde per spiegare al meglio la filosofia di eco-sostenibilità. Per i ponti esterni è stato scelto il sughero, un materiale estremamente leggero, 100% impermeabile, imputrescibile e con elevata resistenza meccanica. Sul fly invece, sono stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili e i tessuti esterni sono stati prodotti da materiali di prima qualità riciclati, Sumbrella©.

Ogni singolo componente è stato scelto in base al peso, con l’obiettivo di utilizzare materiali leggeri, come il legno alleggerito per il pavimento e i pannelli high-tech di coibentazione di origine aereospaziale.

L’Amer 94 Twin è costruito con un reale spirito “verde” e ogni futuro modello avrà l’annotazione Green Plus. Questo rivoluzionario yacht è disponibile per visite e prove in mare presso i Cantieri Permare a Sanremo.