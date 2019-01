Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2019 Giovedì è il segno del Sagittario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 10 Gennaio 201 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Una discussione con il partner potrebbe distrarti e quindi non sarai efficace come al solito. Non lasciare che la tua rabbia abbia la meglio su di te. La situazione è probabilmente dovuta alla mancanza di comunicazione e potrebbe essere chiarita con spiegazioni, comprensione e un accordo su come gestire situazioni analoghe. Entro la fine della giornata, tutto dovrebbe essere risolto.

LEONE ⭐ TOP: La tua energia di solito abbondante potrebbe subire un’improvvisa battuta d’arresto oggi, Leone. La pressione sul lavoro potrebbe creare uno stress che ti farà sentire esausto. Passerà. Dovresti essere forte e sano e così capace di superarlo rapidamente. Ti farà impazzire non sentirti più attivo come al solito. Rilassati e trascorri una giornata a riposo. Non ti farà male.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Anche se tutto sta andando bene per te Sagittario, un improvviso sconvolgimento di qualche tipo, probabilmente che coinvolge il denaro, potrebbe gettarti in un momentaneo panico. Potresti chiederti se la tua fortuna finirà presto così come è iniziata. Probabilmente non è questo il caso. La situazione è temporanea. Con un piccolo sforzo, dovresti riuscire a raddrizzare tutto e rimetterti in carreggiata.

Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Le responsabilità impreviste potrebbero interferire con i piani che coinvolgono un viaggio di qualche tipo. Qualcuno potrebbe aver bisogno del tuo aiuto, e potresti dover mettere da parte le tue attività per un pò. Questo potrebbe essere frustrante, Toro. Rimanda qualsiasi cosa tu stia facendo. Prenditi cura di tutto ciò che devi fare e poi continua con i tuoi piani. Ti sentirai meglio.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Un viaggio attraverso boutique esclusive o negozi di antiquariato potrebbe farti comprare oggetti di lusso che non avevi programmato. Tutto bene, fino a un certo punto. Fai attenzione a non comprare più di quello che puoi permetterti. Non andare neanche all’estremo opposto e non essere troppo avaro. Hai lavorato sodo e meriti un premio o due.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Gli sconvolgimenti riguardanti la tua carriera o le attività che occupano la maggior parte del tuo tempo hanno probabilmente un impatto negativo sulla tua autostima. Non cadere in questa trappola, Capricorno. Le forze sono al di fuori del tuo controllo e la situazione non riflette alcuna carenza da parte tua. Potrebbe essere necessario un certo sforzo per raddrizzare le cose e tornare alla normalità. È un dispiacere, ma faresti meglio a farlo senza indugio.

Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Uno sviluppo inaspettato potrebbe interferire con i tuoi piani di partecipare a un evento sociale, attività di gruppo o di stare insieme al tuo partner. Sarà frustrante Gemelli, ma deve essere fatto. È meglio se rimandi i tuoi piani e ti occupi degli affari. I tuoi amici ti perdoneranno.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti avere panico su come vestirti, cosa dire e cosa fare. Non impazzire, Bilancia. Segui il tuo cuore e segui il flusso. La spontaneità è la migliore politica. I tuoi ospiti si divertiranno di più se ti preoccuperai meno di essere l’ospite perfetto. Pensa soltanto a divertirti.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Nuove scoperte scientifiche o archeologiche potrebbero scuotere temporaneamente la tua fede nel tuo percorso spirituale, Acquario. Potresti improvvisamente dubitare di qualcosa che hai sempre accettato. Questo potrebbe spingerti a studiare, principalmente per riaffermare la tua fede. Scrivi le tue idee in modo da poter mettere le cose nella giusta prospettiva.

Oroscopo del giorno 10 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Le disposizioni per un convegno che hai intenzione di ospitare potrebbero andare storte e niente andrà come pianificato. Questo non fermerà i tuoi piani Cancro, ma richiederà uno sforzo maggiore per rimettere le cose in carreggiata. Questo sarà esasperante per te, ma non perdere tempo a lamentarti. Datti da fare e prenditi cura degli affari.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Alcune informazioni piuttosto sconcertanti potrebbero venire alla luce oggi. Questo potrebbe gettarti in uno stato di stordimento, poiché non è quello che ti aspetti. Non è necessariamente una brutta notizia, Scorpione. In effetti, potrebbe essere una grande notizia, ma potrebbe essere qualcosa che non ti saresti mai aspettato.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Potresti non essere in grado di realizzare ciò che speravi oggi, Pesci. Alcuni conflitti minori ma irritanti potrebbero verificarsi all’interno di un gruppo. Potresti trovarlo esasperante, poiché piccoli litigi interferiranno con il raggiungimento degli obiettivi del gruppo. Sii diretto, onesto e chiaro, e cerca di non mostrare la tua irritazione.

Buone stelle a tutti!