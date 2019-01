Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2019 Venerdì è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 11 Gennaio 201 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Un amico o un familiare potrebbe comportarsi in modo strano e sembrare distratto. Potresti chiederti se lui o lei è arrabbiato con te. Non è questo il caso probabilmente. Questa persona ha solo problemi che richiedono attenzione. Concedigli un pò di spazio. Trascorri la serata da solo leggendo un bel romanzo e attendi con ansia il prossimo incontro con il tuo partner.

LEONE ⭐ TOP: Le comunicazioni confuse potrebbero essere la chiave della giornata Leone. Alcune pratiche burocratiche che è necessario risolvere potrebbero essere in ritardo. Potresti ricevere alcuni messaggi strani.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti non sentirti sicuro della tua situazione finanziaria Sagittario, e diventare un pò nervoso. Sconcertanti informazioni nelle notizie sullo stato generale dell’economia mondiale potrebbero aver piantato alcuni semi inquietanti nella tua mente. Nel complesso, dovresti essere abbastanza stabile finanziariamente ora, e questa tendenza probabilmente continuerà. Controlla i fatti prima di andare nel panico.

Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP: Troppa lettura potrebbe farti provare affaticamento degli occhi e probabilmente mal di testa, Toro. Potresti avere qualche problema concentrandoti su qualunque lavoro tu faccia oggi, ma questa è solo una condizione temporanea. Domani dovresti tornare alla normalità. Resta a casa stasera, ascolta la musica e rilassati.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti dubitare della quantità di denaro che potresti ottenere da una transazione commerciale. Se puoi, verifica tutto attentamente prima di iniziare qualsiasi cosa. Le relazioni personali, in particolare l’amore, dovrebbero essere stabili e gratificanti ora, anche se oggi potresti non avere molto tempo da dedicare alle persone che ami. Tieni duro.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Potrebbero arrivarti alcune notizie inquietanti sulla tua situazione lavorativa oggi e farti preoccupare, Capricorno. Potresti mettere in discussione il tuo futuro e forse prendere in considerazione un cambiamento. Consideralo con tutti i mezzi, ma non è il momento di prendere una decisione definitiva di alcun tipo. Aspetta di avere un atteggiamento mentale più sicuro. Nel frattempo, fai un elenco delle diverse opzioni. Questo ti farà tornare alla realtà.

Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Dubbi su affari e questioni finanziarie potrebbero pesare sulla tua mente ora Gemelli, così tanto da invadere i tuoi sogni. I sogni sono solo un riflesso delle tue preoccupazioni, non sono profetici. La tua situazione è probabilmente migliore di quanto sembri. La mancanza di informazioni offusca il problema. Controlla i fatti e giudicali obiettivamente prima di impazzire.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Le transazioni commerciali che potrebbero svolgersi in casa o forse coinvolgere la casa potrebbero sembrare poco chiare oggi, Bilancia. Prima di accettare qualsiasi cosa, verifica tutti i fatti relativi a ciò che stai firmando. Usa la tua intuizione. È molto alta in questo momento. I membri della famiglia potrebbero essere confusi riguardo agli eventi della loro vita, ma ci passeranno sopra.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Sei una persona logica, Acquario. Quando le intuizioni ti arrivano, tendi a dubitare della loro validità. Non farlo. Se un sentimento è particolarmente forte, seguilo. Non cancellarlo perché sembra illogico. La vita non è sempre prevedibile. Se te o concedi, potrai fidarti del tuo intuito su quasi tutto.

Oroscopo del giorno 11 Gennaio 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP: Oggi potrebbe verificarsi un conflitto di programmazione, Cancro. Un impegno aziendale potrebbe interferire con un evento sociale. Qualcuno a casa potrebbe non essere comunicativo, il che potrebbe causarti un pò di preoccupazione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Potresti ricevere molti messaggi da amici, parenti e colleghi, Scorpione. Potresti capire una cosa mentre invece significano qualcos’altro. Nel tuo quartiere potrebbero aprirsi nuove attività che potresti voler controllare. Dai un’occhiata, soprattutto se si tratta di una nuova libreria.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Dubbi sulle motivazioni di un amico potrebbero tormentarti oggi, Pesci. Questa persona sembra agire in modo strano. Questo probabilmente ha poco o niente a che fare con te. Stai con altre persone e goditi l’atmosfera amabile di questa giornata.

Buone stelle a tutti!