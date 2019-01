Cover Griffate: i modelli più glam dell’alta moda

Le cover hanno ormai perso la semplice valenza di fungere da guscio protettivo per il cellulare; ora sono vere protagoniste della nostra vita quotidiana; un oggetto di moda che fotografiamo negli specchi degli ascensori, che copiamo a modelle e fashion blogger e che adeguiamo al nostro look.

Non manca l’imperante logomania che imperversa sulle cover di Gucci , Fendi, Dior e Valentino. Ecco allora Guccy, Fendi in versione Fendi Mania(che strizza l’occhiolino a Fila), J’ADIOR e VLTN, il nuovo logo della storica maison romana.

Per gli onnipresenti iPhone, Chanel propone la sua case effetto matelassé, lo stesso dell’iconica borsa 2.55, mentre Versace rispolvera le sue leggendarie e sempreverdi stampe foulard per una custodia che proprio minimal non è.

Per questo motivo uno dei primi accessori da abbinare è la cover, disponibile in ogni forma, materiale e colore. Ora a portare una ventata di rinnovamento nella categoria ci pensano le griffe di alta moda che presentano ininterrottamente accessori fashion, alla stregua di borse o scarpe di culto.

Cover Griffate- Una ventata di glamour anche per i nostri smartphone che, proprio come noi, vogliono vestire griffatissimi.