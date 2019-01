Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2019 Mercoledì è il segno dei Gemelli il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le attività di gruppo dedicate a questioni intellettuali o umanitarie potrebbero rivelarsi gratificanti Ariete, in particolare se le frequenti in compagnia di amici, del partner o entrambi. Nuove persone potrebbero fare la tua conoscenza. Il tuo intelletto e la tua intuizione sono acuti e le tue interazioni sono probabilmente congeniali, stimolanti e gratificanti. I libri potrebbero rivelarsi particolarmente illuminanti.

LEONE ⭐⭐ TOP: Una manifestazione o un altro tipo di riunione potrebbe svolgersi nel tuo quartiere oggi, Leone. Aspettati di incontrare un numero di persone interessanti. Gli eventi sociali potrebbero richiedere molto del tuo tempo. Non cercare di fare troppo!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Le comunicazioni con gli amici dovrebbero andare bene, Sagittario. Hai quello che ti serve per esprimere te stesso in modo chiaro e onesto e dare informazioni esatte. Le attività di gruppo o il lavoro svolto in compagnia di altri potrebbero portare i risultati desiderati. Potrebbe essere necessario trascorrere molto tempo al telefono o al computer per inviare e-mail, ma otterrai molto.

Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Se hai pensato di scrivere, insegnare o perseguire una carriera basata sulla diffusione delle informazioni Toro, questo è il giorno giusto in cui cominciare. La tua mente dovrebbe essere particolarmente veloce e nitida ora. Cercherai ogni possibile dettaglio che possa far luce sui pro e contro di un cambiamento. Il tuo ritmo elevato può anche portare beneficio a qualsiasi lavoro tu stia facendo.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti provare a far funzionare computer o altre forme di tecnologia Vergine. Questo potrebbe essere di grande beneficio per te. La tua mente dovrebbe essere abbastanza veloce da cogliere qualsiasi nuovo software o attrezzatura che vorresti usare. L’innovazione potrebbe anche contribuire ad aumentare la tua capacità di guadagno. La tecnologia non è meravigliosa?



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Un talento per un nuovo campo che potresti non aver mai provato prima potrebbe venire alla luce oggi, Capricorno. La comunicazione con gli altri dovrebbe essere calda, congeniale, aperta e onesta. Puoi aspettarti di ottenere molto piacere dalle relazioni di tutti i tipi.

Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è come se avessi un piede in un altro mondo. È una bella sensazione Gemelli, con tanto amore e saggezza mescolati. Questo potrebbe rivelarsi utile nel relazionarsi con gli altri. Aumenta la tua consapevolezza non solo sugli altri ma anche su te stesso. Potrebbe fare una grande differenza in qualsiasi progetto creativo. Non lasciare che passi il giorno senza che questo sentimento funzioni in qualche modo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentirti particolarmente avventuroso Bilancia, e vorresti andare via per un pò con il tuo partner. Un ritiro spirituale o un seminario in discipline metafisiche potrebbe essere un’opzione da considerare. Questo è un buon momento per andare, soprattutto se stai pensando di viaggiare in aereo. Dovresti passare un periodo meraviglioso. Lascia andare qualche dubbio, sperimenta approfondimenti e stringi nuove amicizie.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le discussioni intellettuali e spirituali dovrebbero portarti ancora più vicino alle persone a te care, Acquario. Le relazioni con il partner dovrebbero essere particolarmente calde e intime oggi. Sei in uno stato d’animo filosofico, quindi potresti voler partecipare a una lezione. Libri, articoli di riviste e siti web potrebbero rivelarsi illuminanti.

Oroscopo del giorno 16 Gennaio 2019 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Un numero di persone entusiasmanti potrebbe partecipare a una festa o riunione di gruppo a casa tua. Sei un grande padrone di casa Cancro, e probabilmente incontrerai persone nuove e interessanti. Gran parte della conversazione potrebbe concentrarsi su computer e altre forme di tecnologia o forse sull’astrologia o su altri soggetti occulti. Dovresti divertirti e imparare molto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP: Un gruppo che condivide il tuo interesse per una disciplina intellettuale o spirituale potrebbe incontrarsi a casa tua oggi, Scorpione. Questo potrebbe essere un evento stimolante, soprattutto perché i nuovi membri potrebbero diventare buoni amici. Potrebbero essere fatti molti piani, forse per attività future. Potrebbero esserci discussioni affascinanti. Però avrai voglia di rilassarti prima di andare a dormire.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Le attività di gruppo oggi potrebbero rivelarsi gratificanti, soprattutto se partecipi in compagnia di un amico. Potresti incontrare nuove persone che sei certo di riconoscere, forse da una vita passata. Potresti voler esplorare questa possibilità.

Buone stelle a tutti!