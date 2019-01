Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2019 Giovedì è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: È probabile che gli eventi sociali e le attività di gruppo occupino la maggior parte della tua giornata, Ariete. Potresti entrare in contatto con tantissime persone. Dovresti provare molta stimolazione intellettuale. Le conversazioni assorbiranno la maggior parte della tua energia. Questa dovrebbe essere una giornata piacevole ma stancante.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti passare ore al telefono Leone, magari discutendo delle opportunità per eseguire servizi per gli altri. La tua energia mentale e fisica dovrebbe essere alta. Dovrai utilizzare quanti più strumenti possibile per ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno, inclusi libri e Internet. Dovrai uscire e camminare o allenarti, poiché dovrai smaltire l’energia in eccesso.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Aspettati una giornata impegnativa Sagittario. Probabilmente trascorrerai molto tempo in auto facendo commissioni e pagando visite, forse legate a progetti. Potrebbe essere necessario effettuare una serie di telefonate ad amici o membri di un gruppo con cui sei affiliato. Ciò potrebbe comportare la condivisione di buone notizie o di informazioni eccitanti che potranno portare a conversazioni intriganti. La giornata sarà stimolante e impegnativa.

Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Oggi potresti trovare il tuo lavoro emozionante e stimolante. Potrebbero anche avvenire telefonate con interessanti. L’unica precauzione è non stancarti. Potresti essere su un tale livello di stress intellettuale che questioni banali come i pasti, saranno in grado di farti perdere la testa.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Nuove, eccitanti opportunità per guadagnare più soldi potrebbero arrivare oggi Vergine, forse attraverso nuovi campi. I colleghi potrebbero portare informazioni nuove. Il tuo senso dell’avventura è alto, quindi i rischi potrebbero sembrare più attraenti del solito. Non lasciarti trasportare. Non dimenticare di esplorare nel dettaglio ogni possibilità prima di impegnarti in qualcosa. Niente è certo, nemmeno in giorni come questo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti voler fare un ultimo sforzo in un progetto, poiché questo potrebbe fare una grande differenza per il tuo redditoCapricorno. La tua energia fisica è alta e le abilità mentali particolarmente acute. Qualunque cosa sceglierai di fare sarà realizzata rapidamente e abilmente. Le relazioni con gli altri saranno congeniali e di supporto.

Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Se hai pensato di fare un lungo viaggio in aereo Gemelli, questo è il giorno giusto in cui iniziare a programmarlo. L’eccitazione e l’attesa sono alte, e il tuo senso di avventura è al massimo. Non concluderai la giornata senza aver fatto qualcosa di insolito o eccitante, come andare ad un concerto. Te ne ricorderai per molto tempo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le amicizie o relazioni d’amore formate oggi sono radicate tanto nella compatibilità intellettuale quanto nell’attrazione emotiva, Bilancia. Le conversazioni stimolanti potrebbero avere luogo sia con i vecchi che con i nuovi amici. I progetti creativi vanno bene. Se hai cercato qualche informazione, dovresti trovarla oggi. Questa dovrebbe essere una giornata molto impegnativa ed emozionante su un numero di livelli diversi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Così tante idee ti stanno inondando la mente oggi che potresti avere problemi a sistemarle se non le scrivi, Acquario. Potrebbero coinvolgere viaggi, istruzione, attività di gruppo, scrittura e pubblicazione. Potresti discuterne con amici o membri di un gruppo a cui appartieni. La tua mente è tra le nuvole, quindi le questioni pratiche potrebbero sembrare noiose.

Oroscopo del giorno 17 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi i documenti relativi al denaro potrebbero aver bisogno di attenzione Cancro. Le porte per l’avventura si apriranno in qualche modo. Usa questo a tuo vantaggio.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: In genere sei intuitivo Scorpione, ma oggi potresti essere così sensibile agli altri da raccogliere tutto. Stai lontano dagli ospedali o dalle stazioni di polizia, se puoi. Potresti assorbire il dolore di tutti. È meglio mettere quest’atmosfera al lavoro spiritualmente o artisticamente. Cerca amici e colleghi che lavorano con te in questi dipartimenti e dovresti trascorrere una giornata meravigliosa.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Un’abbondante quantità di energia fisica e mentale potrebbe concentrarsi su attività psichiche, metafisiche o spirituali oggi, Pesci. Ti senti particolarmente intuitivo. Potresti quasi leggere le menti. Un canale possibile per tutta questa energia è il servizio per gli altri, forse la consulenza o forse anche la guarigione di qualche tipo. Potresti anche voler scrivere le tue idee su qualunque argomento ti interessi di più.

