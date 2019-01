Verona Motor Bike Expo: protagonista D&G Motorsport Rimini

Yamaha presenta Nove: una proposta custom realizzata su base XSR900

Verona Motor Bike Expo – In occasione dell’evento più importante e prestigioso al mondo per la moto personalizzata, D&G Motorsport, concessionaria ufficiale Yamaha di Rimini, vi aspetta fino a Domenica 20 Gennaio presso lo stand V15 nel padiglione 6, con una ricca esposizione di moto e scooter che saranno protagonisti dell’anno appena iniziato.

Yamaha incontra il grande pubblico. Nell’area interamente dedicata al mondo Faster Sons, accanto all’intera gamma, sono esposte la XSR700 XTribute, la XT500 e la NOVE, la moto customizzata dalla Concessionaria ufficiale Yamaha D&G Motorsport di Rimini e Carpi, nata dal progetto di Oscar Tasso, designer e responsabile del concessionario di Rimini.

La NOVE nasce per esaltare le caratteristiche della XSR900 di serie, conferendole però una personalità ancora più decisa. Nessun taglio e nessuna saldatura, per tornare completamente originale in qualsiasi momento.

“Questa moto – chiariscono da Yamaha Italia – inaugura il progetto ‘Faster Sons Garage’ che mira a riconoscere la capacità e il talento dei concessionari ufficiali nel customizzare le motociclette Sport Heritage, interpretando e realizzando il sogno di ciascun cliente.

Tutto grazie a un pacchetto ‘su misura’ che non intacca le quote ciclistiche del prodotto originale. D&G rappresenta il primo concessionario in Italia che potrà fregiarsi di questo riconoscimento. La lista dei Faster Sons Garage, man mano che si comporrà, sarà disponibile sul sito ufficiale Yamaha”.

Sempre nello spazio Faster Sons, sarà possibile mettersi in gioco e candidarsi per diventare un “eroe” e partecipare così insieme alla squadra Yamaha, allo Swank Rally di Sardegna Classic. Chiunque voglia partecipare alle selezioni, potrà registrare il proprio video sullo stand e caricarlo sulle pagine Instagram, indicando l’hashtag #Yamahaheroes. Il filmato sarà inoltre proiettato sul Led Wall dell’area Faster Sons.

Viale Losanna 73/75, 47924 Rimini (RN)

Tel: 0541-1900123