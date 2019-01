Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2019 Lunedì

Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2019 Lunedì è il segno del Sagittario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Alcuni problemi con la casa potrebbero richiedere la tua attenzione, Ariete. Forse l’impianto idraulico o quello elettrico non funzionano alla massima efficienza. Probabilmente non è una buona idea provare a risolverlo da solo, ma potresti non essere in grado di trovare un professionista oggi. Rimanda a domani!

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Di solito tendi ad essere estroverso Leone, e adori parlare con gli altri. Tuttavia, oggi puoi sentirti molto più reticente del solito, più incline ad ascoltare che parlare. Potrebbe non c’è nessuna vera ragione per questo. Vedi questa come un’opportunità per ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Sarai te stesso domani.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere costantemente impegnato in un pensiero profondo e intenso, Sagittario. Probabilmente non c’è una questione specifica di cui ti preoccupi, ma potresti scoprire che un certo numero di informazioni diverse catturano la tua attenzione e fanno volare la tua mente. Annota i i tuoi pensieri. Potrebbero rivelarsi utili in seguito.

Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Un collaboratore potrebbe chiamarti oggi Toro, ma probabilmente non sarai in grado di capire cosa sta cercando di dire questa persona. La mente del tuo collega è un pò confusa ora, e lui o lei potrebbe non essere in grado di spiegarti la situazione molto bene. Sii paziente. La simpatia e la comprensione sono probabilmente ciò che è richiesto in ua giornata come questa. Sei la persona migliore per questo adesso.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti chiederti che cosa infastidisce un amico, Vergine. Questa persona può sembrare depressa e preoccupata ma non incline a condividere le sue preoccupazioni con te. Pprobabilmente ha problemi di soldi ma vorrà mantenere la motivazione privata. Fai sapere al tuo amico che sei lì se necessario, quindi concentrati sulle tue preoccupazioni. Il tuo amico condividerà i suoi problemi con te quando sarà il momento giusto.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Un amico o il partner potrebbe non comunicare con te come dovrebbe, Capricorno. Qualcosa sta infastidendo la tua dolce metà e lui o lei non vogliono discuterne. Anche se farai domande, è probabile che le risposte siano evasive. La spinta non sarà apprezzata. Forse è meglio lasciare il tuo amico da solo. Ti parlerà quando sarà il momento giusto.

Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: La questione del denaro potrebbe richiedere la tua attenzione oggi Gemelli, e probabilmente non sei nel momento giusto per pensare a queste cose. La tua mente è dirottata su cose diverse, probabilmente sui tuoi progetti. Dai il tuo meglio e chiedi aiuto se devi. Una volta che ti sarai preso cura di te, avrai il resto della giornata per divertirti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti essere catapultato temporaneamente nell’occhio del ciclone quando invece preferisci rimanere da solo, Bilancia. Forse si è avverata una premonizione che hai avuto e gli altri ne vorranno discutere. I tuoi amici vorranno probabilmente farti divertire. Se non sei in vena di conversazione, è meglio evitare incontri sociali.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: La salute di un amico o di un familiare che vive lontano potrebbe essere un pò preoccupante oggi, Acquario. Una mancanza di contatto con questa persona non aiuterà di certo le cose. Se c’è qualcun altro a cui puoi chiedere qualcosa, fallo. Altrimenti, prendi l’iniziativa e chiama.

Oroscopo del giorno 21 Gennaio 2019 Lunedì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:Cancro, tendi ad essere un bravo psicologo. Non è necessario conoscere bene le persone per ridimensionarle con precisione. Ma oggi questa abilità potrebbe essere temporaneamente carente. Non percepisci molto da quelli che incontri, e quando intuisci i loro pensieri e sentimenti, ciò che raccogli non è probabile che sia molto positivo. Non ti preoccupare La tua mente dovrebbe tornare normale domani.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:I concetti spirituali o metafisici di cui senti parlare oggi possono sembrare confusi e fastidiosi, Scorpione. Potresti provare a dargi un senso, ma non è il momento giusto per farlo. Probabilmente ti confonderai solo di più. Pensa a questo come un buon giorno per raccogliere informazioni. Domani la tua mente sarà più chiara e logica.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Le tue capacità intuitive volano in alto, Pesci. Normalmente sei sensibile, ma oggi potresti raccogliere i pensieri, i sentimenti, i bisogni e i desideri degli estranei che passano per la strada. Non lasciare che questa opportunità ti sfugga di mano.

Buone stelle a tutti!