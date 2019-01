Oroscopo del giorno 23 Gennaio 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 23 Gennaio 2019 Mercoledì è il segno della Bilancia il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 23 Gennaio 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Conversazioni e viaggi sono nell’aria oggi, Ariete. Puoi sederti accanto a qualcuno di affascinante durante un viaggio in aereo. Voi due avete molto in comune, e il tempo passerà rapidamente mentre vi divertite a scoprire di più l’uno sull’altro. Probabilmente vi scambierete i numeri di telefono, se non qualche bacio, entro la fine del viaggio. Non si può negare la chimica. La domanda resta una: queta infatuazione proseguirà o no?

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Anche se sembri soddisfatto della tua carriera, sei pronto per qualche cambiamento nella tua vita, Leone. Questo è il momento di prendere in considerazione l’adesione a un gruppo. Potresti iscriverti ad una squadra di tennis o un club locale. Ci sono molte opzioni per occupare la mente e il corpo. Il vero vantaggio è che è probabile che tu possa farti dei nuovi meravigliosi amici.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Questo è il tuo giorno fortunato Sagittario, e puoi aspettarti ogni sorta di meravigliosa sorpresa. Potresti godere di una sorpresa finanziaria o qualcuno potrebbe proporti un progetto interessante e potenzialmente redditizio. Approfitta delle opportunità che ti capitano oggi, poiché tutti i segnali indicano che le nuove iniziative finiranno per rivelarsi abbastanza redditizie.

Oroscopo del giorno 23 Gennaio 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi puoi dare un’occhiata in giro per casa e vedere cosa ha bisogno di essere migliorato, Toro. Una nuova mano di vernice e alcuni nuovi trattamenti per finestre e tappeti faranno una grande differenza. Se non hai tempo per questo, riempi la casa con piante e fiori.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐TOP: Anche se ti consideri una persona razionale Vergine, oggi la tua intuizione è così acuta che nemmeno tu potrai ignorarla. Piuttosto che cercare di farla sparire, perché non prendere in considerazione i messaggi che ti bombardano? Concediti questo unico giorno per abbracciare la possibilità che tu possa avere qualche abilità extrasensoriale. Non c’è nulla di male nel provare a capire la portata del tuo potere.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:La passione è nella tua mente, Capricorno. Sfortunatamente, hai molto da fare prima di concentrarti sul romanticismo. Per quanto tu preferisca archiviare i documenti per un altro giorno, dovresti farlo oggi. Sarai sollevato dopo averlo fatto e sarai libero di goderti la serata perseguendo altri interessi.

Oroscopo del giorno 23 Gennaio 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: La famiglia e la casa sono nella tua mente oggi, Gemelli. A volte ti ritrovi coinvolto nel lavoro e nella quotidianità della vita che dimentichi che c’è un intero mondo al di fuori del lavoro. Fa bene al tuo cuore avere una visione più ampia.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐TOP: Potresti sentirti leggermente annoiato e irrequieto, Bilancia. Oggi però potrebbe arrivare un’opportunità che non dovrebbe essere ignorata. Potresti avere la possibilità di fare un viaggio in una località esotica o partecipare a una lezione che aprirà la tua mente a tutti i tipi di possibilità interessanti. Solo perché hai una sola vita, ciò non significa che non puoi inserire all’interno molte vite diverse.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Non sei mai in perdita per un’opinione Acquario, e oggi non fa eccezione. L’energia del giorno è tale che sei più felice nell’ascoltare le conversazioni che parteciparvi. Non puoi fare a meno di sorridere alla disinformazione che viene messa in discussione. Dal momento che nessuno si è preso la briga di chiedere la tua opinione, non lo farai nemmeno tu oggi. Domani sarà tutta un’altra questione.

Oroscopo del giorno 23 Gennaio 2019 Mercoledì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi può essere una strana combinazione di sociale e finanziario Cancro. Forse hai bisogno di incontrare un avvocato e cenare insieme. Oppure tu e un conoscente casuale potreste decidere di uscire a bere qualcosa. I documenti legali sono evidenziati, quindi assicurati di esaminare attentamente i contratti di qualsiasi tipo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Ti consideri una persona razionale Scorpione. Se non sei uno scienziato, dovresti esserlo. Vedi la vita oggettivamente e raramente lasci che le questioni estranee offuschino il tuo pensiero. Probabilmente sarai sorpreso da eventi straordinari oggi. La tua intuizione è così acuta che puoi quasi leggere le menti delle persone. All’inizio pensi che sia solo un colpo di fortuna, ma ti ricrederai entro la fine della giornata.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Le finanze sono buone per te oggi, Pesci. Trascorri tutto il tempo necessario a sistemare i tuoi bilanci e assicurati che tutto sia in ordine. Non è mai troppo presto per raccogliere le ricevute e organizzarsi. Potresti sentirti ispirato a concentrarti anche sul bilancio.

Buone stelle a tutti!