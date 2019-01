Ristorante Club Nautico: l’Eccellenza nel Gusto e nel Marketing

Ma non solo. Per una comunicazione efficace, è stato realizzato un archivio fotografico di alta qualità perché si sa, prima si mangia con gli occhi poi con la bocca! Uno Shooting Fotografico professionale e personalizzato ha esaltato location, atmosfera e proposte culinarie. Ora sul tavolo del Ristorante si consulta un nuovo Menù che, i più curiosi, possono sfogliare comodamente online anche dal nuovo Sito Web. Le Pagine Facebook ed Instagram sono costantemente aggiornate con contenuti moderni e avvincenti.

Ma perché un ristorante sia un punto di riferimento di eccellenza è necessario, oltre alla qualità degli ingredienti, le proposte, la mise en place e il servizio impeccabile, una buona comunicazione. Il marketing infatti, se fatto con professionalità, è l’arma efficace per emergere sul mercato e per distinguere il proprio prodotto o servizio da quello degli altri concorrenti.

Ristorante Club Nautico dal 1984, è il luogo in cui mangiare bene non è un lusso, ma la normalità.