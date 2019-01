Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2019 Giovedì è il segno del Capricorno il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti essere ispirato a superare le tue paure mentre leggi un libro o senti un brano musicale che ti spinge a voler crearne uno tuo. Non è mai troppo tardi per iniziare, Ariete.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Le commissioni sembrano dominare la giornata. Passerai la maggior parte della giornata in macchina, correndo qua e là. Non sorprenderti se incontrerai un vecchio amico che non vedi da un pò. I convenevoli casuali che scambi potresti svilupparsi in qualcosa di più. Forse scoprirai un interesse comune e deciderai di costruire un business. Tieni gli occhi (e la mente) ben aperti.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il sesso opposto è sempre stato così attraente? Oggi sembra così Sagittario. Una persona, in particolare, che hai sempre considerato un amico platonico, oggi sembra interessato a te in modo romantico. Lui o lei potrà diventare un partner meraviglioso, quindi non abbandonare immediatamente l’idea.

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:La prosperità non è dietro l’angolo: è qui, Toro. Le tue finanze sembrano migliori che mai. Non fare affidamento solo su questi soldi, comunque. Se inizi a spendere un guadagno prima che arrivi, non sarà più una manna dal cielo ma solo un altro stipendio.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: La configurazione planetaria ti consente di raccogliere i benefici di tutto il tuo duro lavoro, Vergine. Il piccolo guadagno che ricevi è bello, certo, ma non pensare a tutto questo come denaro divertente. Metti da parte una buona somma in un conto di risparmio o di investimento. Puoi usare il resto per lo svago. Perché non inviti un amico a cena nel ristorante più carino della città?



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: La cosa migliore che puoi fare oggi Capricorno è passare il tempo con gli altri. Vai a una festa o ad altri incontri sociali stasera. La serata è destinata ad essere un successo clamoroso mentre irradi calore ed energia, le persone risponderanno gentilmente. Permetti a tutti il piacere di crogiolarsi nel tuo bagliore.

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Non sei mai stato migliore, Gemelli. Di conseguenza, le persone sono attratte da te e tu hai una cerchia di amici insolitamente grande. Questo è divertente ma richiede tempo, poiché tutti sembrano desiderare un pezzo di te. Cerca di tenere i piedi per terra. Non lasciare che la tua visione si offuschi con tutte le lusinghe che ricevi.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP: Mantieni la mente sul presente, Bilancia. Per quanto ti piacerebbe essere da qualche altra parte, il tuo sogno ad occhi aperti sta sfuggendo di mano. Se sei sincero nel tuo desiderio di esplorare altre terre, inizia qualche ricerca. Per ora è meglio concentrarsi su eventuali problemi che ti fanno venir voglia di scappare. Apri un dialogo con chiunque abbia avuto un malinteso. Troverete che questo porta un sollievo incommensurabile.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: La creatività e il romanticismo sono una buona combinazione Acquario, e oggi entrambi sono al top della forma. Perché allora non far battere il cuore di qualcuno di speciale? Soddisfa la tua natura romantica, idealmente con un partner al tuo fianco. Anche se sei da solo, un bagno di bolle farà miracoli per la tua anima.

Oroscopo del giorno 24 Gennaio 2019 Giovedì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Sei sempre stato interessato alle arti e ora vuoi esplorare questo interesse a un livello più profondo. Perché quindi non iscriversi a un corso o a una serie di conferenze? Alcuni artisti, in particolare, cattureranno il tuo interesse. Concentrati su di loro prima di tutto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:C’è passione nell’aria oggi, Scorpione. Puoi sentirla. La sensazione è così forte che l’aria quasi pulsa. Che cosa hai intenzione di fare al riguardo? Se sei in una relazione romantica, pianifica una serata intima insieme, libera da faccende e compiti quotidiani. Se sei single, consulta il tuo libro nero e vedi se ci sono rapporti che vale la pena di riscaldare.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Questo è il momento perfetto per abbellire la tua casa. Piuttosto che correre su un progetto che potresti poi rimpiangere Pesci, è meglio passare la giornata con campioni di colore e tessuto. Una volta che sarai soddisfatto di uno schema, potrai prendere un pennello. Pensaci bene prima di prendere una decisione.

Buone stelle a tutti!