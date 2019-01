Oroscopo del giorno 26 Gennaio 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 26 Gennaio 2019 Sabato è il segno del Capricorno il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 26 Gennaio 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi puoi provare un impeto di passione e desiderio, Ariete. Potresti voler stare insieme con il partner la sera, ma non poterlo fare. Altre responsabilità potrebbero ostacolare ciò che vuoi fare. Forse è meglio programmare un incontro di qualche tipo, avrai bisogno di un pò di conforto.

LEONE ⭐ TOP: Lo stress, la tensione e un piccolo conflitto all’interno di un rapporto di lavoro, romantico o creativo potrebbero farti giocare con l’idea di farla finita, Leone. Non fare nulla di avventato adesso. Aspetta un giorno e poi pensaci. Questa è probabilmente una situazione temporanea. Se la interrompi ora probabilmente te ne pentirai domani. Trascorri del tempo da solo e dai spazio al tuo partner.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti avere pensieri di espandere i tuoi orizzonti, forse a livello monumentale, il Sagittario. Potresti considerare di viaggiare o persino di trasferirti in un posto lontano. Anche il ritorno a scuola per un diploma avanzato potrebbe essere una possibilità. La tua mente potrebbe essere in espansione meno per guadagno finanziario che per crescita personale. Questo è buono, perché il secondo spesso porta al primo. Fallo.

Oroscopo del giorno 26 Gennaio 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ TOP:Alcuni problemi potrebbero sorgere con l’attrezzatura che usi a casa o con la struttura della casa, Toro. Gli elettrodomestici potrebbero non funzionare oppure l’impianto idraulico o l’elettricità potrebbero richiedere riparazioni. Potrebbe essere necessario restare a casa ad aspettare aiuto. Trova un buon libro e stenditi sul divano. Non dovrai preoccuparti domani.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Oggi, Vergine, potresti sentirti un pò insicuro riguardo al tuo stato di forma fisica. Potresti decidere di compensare la mancanza di esercizio delle ultime settimane. Questo va bene, ma fallo lentamente. Questo non è il momento giusto per spingere troppo. Allenati, ma con il giusto ritmo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti ricevere alcune informazioni su come aumentare il tuo reddito in un breve periodo di tempo, Capricorno. Questa informazione può o non può essere valida. Sii prudente. Controlla i fatti prima di impegnarti, attendi qualche giorno e poi ricontrollali. Le opportunità abbondano e dovrebbero essere esplorate.

Oroscopo del giorno 26 Gennaio 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potrebbero arrivarti notizie inquietanti, Gemelli. Probabilmente non ti riguardano direttamente. Potrebbe essere solo un pettegolezzo su qualcuno che conosci. Qualunque cosa sia, controllala prima di accettarla come vera. Le informazioni potrebbero essere confuse. La situazione è probabilmente più positiva di quanto sembri.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Un amico potrebbe attraversare dei cambiamenti piuttosto importanti Bilancia, e venire da te per un una mano. Il problema è che potresti sentirti un pò stressato e non sentirti molto incline ai problemi di qualcun altro. Mostra un pò di compassione. Prova ad ascoltare per un pò. Potresti aver bisogno di una spalla su cui piangere in futuro.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Le relazioni con partner di ogni tipo: business, romantico, creativo, potrebbero essere un pò tese oggi, Acquario. Tu e le altre parti coinvolte potreste essere molto stressate. Potrebbe essere una buona idea mantenere i contatti tra di voi al minimo. Se non puoi farlo, cerca di essere cordiale e collaborativo anche se non ne hai voglia.

Oroscopo del giorno 26 Gennaio 2019 Sabato segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Un aumento delle tue entrate potrebbe portare a una trasformazione dei tuoi valori Cancro, in particolare per quanto riguarda gli affari. Potresti aprirti al vasto potenziale di prosperità. Questo è sicuramente qualcosa che dovresti esplorare. Abbi cura di non perdere di vista ciò che conta davvero. Il denaro è destinato a migliorare gli altri dipartimenti della vita, non a consumarli.

SCORPIONE ⭐ TOP:Troppe richieste fatte da altri potrebbero farti sentire abusato, maltrattato e stressato, Scorpione. Potresti perdere la calma. Non è necessario. Tutto quello che devi fare è imparare a dire di no. Potrebbe non essere facile, dato che tendi a voler compiacere tutti, ma devi badare a te stesso.

PESCI ⭐⭐ TOP: Lo stress dovuto al troppo lavoro potrebbe far sì che la tua energia si alzi un pò oggi, Pesci. Potresti anche sentirti un pò sotto tono. Questo è un grande giorno per rimanere a casa e recuperare. Stai fuori da situazioni stressanti e fai le cose da solo, preferibilmente attività di routine che puoi fare senza pensare. La sera, ordina una pizza e guarda la TV.

Buone stelle a tutti!