Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2019 Lunedì

Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2019 Lunedì è il segno della Vergine il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP:Un malinteso con un familiare o un partner potrebbe rovinarti la mattinata, Ariete. Uno di voi è meno comunicativo del solito. Potrebbe essere un pò faticoso portare i problemi allo scoperto e risolverli. Probabilmente sembrano più seri di quello che pensavi. Sia tu che l’altra persona sarete stressati e un pò nervosi.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Alcune parole pronunciate con noncuranza potrebbero farti sentire ferito e insicuro, Leone. Trascorri la serata con persone che ti amano e ti rispettano. Tu rispecchi il meglio di loro, ed è per questo che apprezzano la tua compagnia.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Un equivoco tra te e un amico potrebbe farti chiedere cosa hai sbagliato, Sagittario. È probabile che tu fossi al posto sbagliato nel momento sbagliato. Il tuo amico potrebbe avere problemi di soldi ed essere troppo imbarazzato per parlarne. Aspetta qualche giorno e chiamalo di nuovo per capire come stanno le cose.

Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Questo potrebbe essere il giorno perfetto per uscire Toro, o rimanere in casa e spegnere il telefono. Amici e parenti potrebbero essere stressati, e le conversazioni telefoniche potrebbero portare ad alcuni fraintendimenti e causare sentimenti feriti. Se devi parlare con le persone, mantieni le conversazioni chiare e brevi. Non vorrai rovinare una giornata quasi perfetta.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:I tentativi di partecipare a un festival, a una festa o ad altre attività di gruppo potrebbero essere ostacolati da piccoli disguidi come ingorghi o dimenticanze, Vergine. Questo può essere frustrante e irritante, ma non lasciare che ti fermi. Riempi la macchina, prendi una buona mappa e percorri le vie laterali. Divertiti un pò!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi la tua amata sembra chiederti di fare una scelta tra il tuo lavoro e la relazione. Non essere troppo orgoglioso per parlarne. L’orgoglio può davvero creareequivoci e fraintendimenti. Spiega le circostanze nel dettaglio e tutto dovrebbe andare bene.

Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Lo stress accumulato di recente potrebbe farti venire voglia di passare la giornata a fare acquisti per oggetti che potrebbero essere belli, ma non necessari Gemelli. Fai attenzione a non esagerare e stai attento a non portare a casa qualcosa che non ti serve.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Alcuni amici potrebbero metterti di fronte a molte persone Bilancia, forse per partecipare ad una discussione. Non ti dispiacerà, oggi sei di umore tranquillo e preferiresti rimanere in disparte. Potresti stringere i denti e fare quello che ti chiedono. Ma non aver paura di dire ai tuoi amici come ti senti. Non vogliono metterti a disagio.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Un problema inaspettato con un’attività che stai tentando di terminare potrebbe causare un trauma temporaneo tra te e quelli più vicini, Acquario. Ricorda che ognuno ha le sue preoccupazioni. Termina quello che devi fare e aggiusta le cose più tardi. Tutto dovrebbe andare bene.

Oroscopo del giorno 28 Gennaio 2019 Lunedì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Gli ospiti non invitati potrebbero causare stress, Cancro. Volevi passare la giornata a riposare, ma ora devi intrattenere le persone e questo potrebbe rivelarsi irritante. È meglio mantenere la visita breve e dolce che sentirsi obbligati a fare da padrone quando non si è all’altezza. Avrai voglia di rimanere in buoni rapporti con i tuoi ospiti. Sii educato, ma fermo. Poi rilassati.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno di un pò aggressivo potrebbe interrompere il flusso di idee in una classe o in un laboratorio dedicato a concetti e valori spirituali e metafisici. Questo non ti starà bene Scorpione, ma non sei un tipo conflittuale. Non ti preoccupare.. Lascia che la persona dica la sua, poi lascia che tutti gli altri discutano. Divertiti e impara da tutte le idee.

PESCI ⭐⭐ TOP: Un sogno sconvolgente su qualcuno che ami profondamente potrebbe farti svegliare all’improvviso nella notte, Pesci. Il sogno non è profetico. Probabilmente si riferisce alle tue paure su questa persona, o forse anche a te stesso. Aspetta fino al mattino e scrivi il sogno. Il significato dovrebbe chiarire molte cose.

Buone stelle a tutti!