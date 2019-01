Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2019 Martedì è il segno dell’Ariete il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Amore, passione, romanticismo e matrimonio: la tua mente oggi si concentrerà su questi argomenti, anche se non c’è una persona speciale nella tua vita in questo momento, Ariete. Se sei coinvolto, non stupirti se parlerete di un impegno a lungo termine. Se non sei coinvolto invece, qualcuno di nuovo ed eccitante potrebbe apparire sulla scena. Quando esci, assicurati di apparire al meglio.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi puoi decidere di studiare i metodi di guarigione, Leone. Puoi leggere di metodi alternativi riguardanti la dieta, le erbe, l’aromaterapia, il massaggio o l’agopuntura. Potresti decidere di imparare alcuni metodi pratici. Che tu abbia mai praticato o meno una di queste professioni, apprenderle dovrebbe trasformare la tua vita in meglio sia a livello fisico che emotivo. Sfruttale al massimo.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il romanticismo potrebbe essere nella tua mente oggi, Sagittario. Ciò potrebbe essere dovuto a un recente meraviglioso incontro con il partner. Da allora, ascoltare musica romantica potrebbe aver migliorato i tuoi sentimenti. Avrai intenzione di programmare un altro incontro, ma potresti trattenerti perché non vuoi sembrare invadente. Prova a chiamare la persona che hai in mente. Potresti essere piacevolmente sorpreso dalla risposta.

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: L’approccio di un visitatore molto speciale potrebbe farti pulire a fondo la tua casa, Toro. In seguito, potresti cercare modi nuovi e interessanti per decorarla con alcune piante, cuscini o altri tocchi di colore. Potrà noioso, ma sicuramente utile. Quando arriva il tuo amico, lui o lei si sentiranno a casa. Lavorare duro ti farà apparire alla grande.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti decidere di iscriverti a un corso avanzato di qualche tipo, Vergine. Questo potrebbe includere le religioni del mondo o forse la meditazione. Potresti spendere una fortuna nei libri sul tema scelto. Preparati per una trasformazione!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Un sogno molto bello e romantico potrebbe ispirare oggi le attività artistiche, Capricorno. Potresti voler dipingere, disegnare, scrivere, comporre musica, cucire o cucinare un nuovo piatto. Qualunque cosa tu faccia, non lo farai semplicemente per il tuo divertimento. Dovrai mostrare il tuo lavoro agli altri e cercare le loro opinioni e la loro approvazione. Il tuo senso degli affari potrebbe essere attivo quanto il tuo lato artistico.

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Romanzi e film romantici potrebbero essere più attraenti del solito oggi, Gemelli. Se sei coinvolto, la tua relazione potrebbe essere vicina al punto in cui deve andare avanti o finire. È probabile che andrà avanti. Se non sei coinvolto invece, la tua natura amorevole attirerà più di un potenziale partner nella tua aura. Preparati e aspettati l’inaspettato.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Un gruppo di amici può invitarti a partecipare a un festival o a un seminario che coinvolge le arti creative o gli studi metafisici, o forse entrambi, Bilancia. All’inizio potresti resistere, ma una volta arrivato troverai l’argomento e l’insegnante molto accattivanti. Prendi nota di tutto!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Un’ondata di intenso amore e passione per una persona speciale potrebbe farti pensare al matrimonio, Acquario. Il matrimonio di un amico può contribuire a questi pensieri. Il tuo partner potrebbe avere ancora dei dubbi sul passaggio al prossimo livello di impegno, anche se non c’è dubbio che lui o lei ti ama veramente. Sii paziente e tieni la lingua a freno. Saprai quando sarà il momento giusto di parlare.

Oroscopo del giorno 29 Gennaio 2019 Martedì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua situazione finanziaria potrebbe avere un forte impulso oggi, Cancro. Ciò potrebbe essere dovuto a un contratto che hai appena firmato, magari che coinvolge un lavoro da svolgere in autonomia. Il progetto può avere un forte significato personale. Le arti creative potrebbero essere coinvolte, così come la tecnologia. Preparati per un mese impegnativo, ma sarà fantastico!



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Se hai considerato una carriera negli studi di medicina, psichici o spirituali o nelle arti creative Scorpione, oggi avrai l’opportunità di realizzare quel sogno. Un caro amico potrebbe aprirti la porta. Le tue capacità psichiche e artistiche dovrebbero operare a un livello molto alto, quindi non essere timido. Sei bravo in quello che fai!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti provare un forte desiderio di liberare la tua mente dai traumi del passato che ti limitano, Pesci. Potrai decidere di iscriverti ad un seminario di qualche tipo. Se ti iscrivi oggi, tutti i segnali indicano che non solo otterrai i risultati desiderati, ma incontrerai anche persone nuove interessanti. Tra quest ci potrebbe essere un potenziale partner d’amore. Divertiti!

Buone stelle a tutti!