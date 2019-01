Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2019 Giovedì

Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2019 Giovedì è il segno dell’Acquario il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:Sei coinvolto in un progetto ambizioso e creativo di qualche tipo, Ariete? Potresti avere così tanto da fare che deciderai di assumere un collaboratore, se non lo hai già fatto. Quando tu e questa persona lavorate insieme, il tutto è decisamente superiore alla somma delle parti. Senza di lui o lei, potresti provare a fare l’intero progetto da solo, il che non ti farà bene né a te né al progetto.

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Probabilmente ti senti pieno di energia Leone. Una passeggiata lungo un sentiero panoramico sarebbe la cosa giusta da fare. Chiama un amico e vedi se riesci a organizzarlo insieme. Il tuo amico sarà probabilmente entusiasta come te. Potresti divertirti così tanto che deciderai di farne un altro durante la settimana.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Il tuo innato senso di avventura è alto oggi, Sagittario. Il viaggio è nella tua mente. Tu e alcuni amici potreste dare un’occhiata alle idee per un viaggio non convenzionale in un posto esotico, come ad esempio Tahiti. Fai qualche ricerca e scopri quali sono le opzioni. Una piccola avventura potrebbe farti bene.

Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Il desiderio di migliorare l’aspetto della tua casa potrebbe improvvisamente arrivare oggi, Toro. Sia che tu stia pianificando un pò di ristrutturazione o semplicemente una pulizia accurata, probabilmente prenderai il toro per le corna e non ti concentrerai su nient’altro. I risultati parleranno da soli. Fai in modo che i membri della famiglia ti aiutino. Non vorrai essere troppo stanco per goderti quello che hai fatto.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi i ricordi di molto tempo fa potrebbero tornarti alla mente. Molti di loro non saranno piacevoli. Questo sarà comunque buono. Stai rilasciando ostacoli causati da questi ricordi. Alla fine della giornata ti sentirai molto più leggero. Sfruttali al massimo.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le questioni di carriera possono coinvolgere alcune circostanze delicate che richiederanno metodi ingegnosi, Capricorno. Sei nel giusto stato d’animo però. Sicuramente sei pronto per una sfida e probabilmente ti caccerai dentro e troverai tante grandi idee. Questi concetti non solo ti porteranno attraverso la situazione attuale ma si riveleranno utili anche in futuro.

Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2019 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:Gran parte della tua giornata potrebbe essere spesa in giro Gemelli, magari in compagnia del tuo partner. Potresti avere un sacco di commissioni da fare o forse sei solo ansioso. Qualunque cosa sia, potresti entrare in contatto con persone ed eventi insoliti. Prendi un quaderno e una macchina fotografica. Potresti voler registrare tutto.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Tu tendi ad essere un’anima avventurosa per natura, Bilancia. Oggi il desiderio di fare qualcosa che non hai mai fatto prima potrebbe essere travolgente. Potresti giocare con idee oltraggiose come imparare a lanciarti dal paracadute o fare bungee jumping. Probabilmente non andrai così lontano, ma potresti optare per qualcosa come il rafting o l’alpinismo. Hai molte opzioni aperte. Pensaci.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Un evento sociale potrebbe metterti in contatto con alcune persone interessanti in campi affascinanti Acquario, alcuni da luoghi lontani. Le discussioni potrebbero trasformarsi in uno o più nuovi interessi, che probabilmente vorrai perseguire. Potresti ricevere un invito a visitare un luogo esotico. Se sei single, potresti incontrare un potenziale partner. Questa sarà una serata da ricordare.

Oroscopo del giorno 31 Gennaio 2019 Giovedì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Una manna finanziaria potrebbe arrivare sulla tua strada, Cancro. Potrebbe non essere una vittoria alla lotteria o un’eredità a sorpresa. Probabilmente è qualcosa su cui hai lavorato duro, ma più di quanto ti aspettassi. Non cercare di fare progetti. La tua natura pratica entrerà in azione.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Se hai pensato di studiare astrologia Scorpione, questo è il giorno giusto per farlo. Anche se conosci già il campo, potresti decidere di espanderti in un aspetto più nuovo o più radicale. Imparerai molto velocemente. Questo è il giorno in cui fare qualche sforzo per imparare di più.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Una raffica di energia fisica potrebbe farti passare ore a lavorare oggi, Pesci. Potresti decidere di provare un nuovo e ambizioso programma di esercizi. Fai attenzione a non oltrepassare i tuoi limiti. Un intenso senso di avventura si combina con un forte desiderio di essere in forma, e potrebbe portarti all’esaurimento se non stai attento. Devi imparare a gattonare prima di imparare a camminare.

