Oroscopo del giorno 1 Febbraio 2019 Venerdì è il segno dello Scorpione il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 1 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP:In genere eviti la politica in qualsiasi gruppo a cui appartieni Ariete, ma oggi potresti rimanere coinvolto nella lotta per sostenere un amico. Sii sicuro e valuta attentamente la situazione prima di essere troppo coinvolto. Amico o no, non vorrai alienare nessuno nel gruppo. Pensaci. Ne vale la pena?

LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Un socio in affari o romantico potrebbe essere di cattivo umore e molto probabilmente non ti dirà perché, Leone. Non sarà così facile da gestire, ma probabilmente non si riferisce a nessun problema tra voi. Pertanto, è meglio lasciare che risolva il problema da solo. Fai attenzione a stare calmo e tieni una distanza di sicurezza, almeno per oggi. L’umore dovrebbe migliorare domani.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:C’è un segreto che ti ossessiona, Sagittario? Qualcosa di strano potrebbe accadere nel tuo vicinato. Qualunque cosa sia, sii determinato a scoprire la verità. Puoi fare cose che normalmente non faresti. Non essere troppo invadente con le domande. Fai qualche ricerca su libri, giornali e sul web. Puoi trovare alcuni indizi senza stressare nessuno.

Oroscopo del giorno 1 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Le modifiche che stai facendo a casa potrebbero richiedere la pianificazione di un tempo extra, Toro. Forse stai aspettando un ospite il cui aereo è in ritardo, o il tuo shopping richiede molto più tempo del previsto perché non riesci a trovare quello che stai cercando. Qualunque cosa sia, non farti prendere dal panico. Basta cercare di rimanere razionale e pensare ad altre opzioni o alternative.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Ti sei allenato molto, Vergine? Se è così, probabilmente ti sentirai molto stanco e dolorante. Vacci piano oggi. Puoi ancora allenarti, ma concentrarti sullo yoga piuttosto che su programmi più faticosi come l’aerobica. Spingiti un pò, ma non troppo. L’idea di “nessun dolore, nessun guadagno” è un errore.





CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP: Varie materie intellettuali o umanitarie hanno cambiato il tuo sistema di valori, forse in modo sottile, Capricorno. Potrebbe essere scomodo rendersi conto che cambiamenti così profondi si sono verificati in te, ma è solo una parte naturale della crescita personale. Tutto cambia, quindi perché non dovresti farlo anche tu?

Oroscopo del giorno 1 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Sei coinvolto nella ricerca di un particolare oggetto, Gemelli? Potresti cercare da molto tempo. L’oggetto di cui hai bisogno non lo troverai nel centro commerciale locale. Negozi di seconda mano, boutique, negozi di antiquariato fuori città… meglio cercare qui… Sii coraggioso e cogli l’occasione. Potresti davvero divertirti.

BILANCIA ⭐⭐ TOP:Un obiettivo che sei stato recentemente sul punto di raggiungere potrebbe improvvisamente avere una battuta d’arresto inaspettata, Bilancia. Questo sarà scoraggiante. L’unica cosa che puoi fare è raccogliere i pezzi e andare avanti. Ci sono solo alcuni compiti extra che devono essere eseguiti prima. Fai quello che devi.

ACQUARIO ⭐ TOP: Una separazione temporanea dal partner potrebbe averti messo in uno stato d’animo molto cupo, Acquario. I tentativi di contattarlo telefonicamente potrebbero rivelarsi invani. Potresti diventare sempre più frustrato e arrabbiato. Non c’è molto che puoi fare se non lasciare messaggi. Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. Trova qualcos’altro da fare fino a quando il tuo partner non avrà la possibilità di chiamarti. Meglio tardi che mai.

Oroscopo del giorno 1 Febbraio 2019 Venerdì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Se hai rinunciato a qualcosa che hai perso Cancro, potresti avere una sorpresa stasera durante un sogno. È importante che tu ti alzi e cerchi immediatamente l’oggetto o scrivi il sogno nel modo più dettagliato possibile. Altrimenti, questo potrebbe essere uno di quei sogni che scomparirà non appena sarà mattina, e non lo vorrai.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Potresti essere presentato a una nuova persona oggi, Scorpione. Lui o lei potrebbe essere qualcuno che giocherà un ruolo molto importante nella tua vita ad un certo punto. Sentirai una connessione istantanea e scoprirai che condividete la passione per lo stesso tipo di cose. Questa persona potrebbe rivelarsi un ottimo amico o anche un partner. Prendi le cose lentamente e guarda cosa succede.

PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Aspettati di essere frenetico se dovrai prenderti cura di qualcosa che oggi è cruciale, Pesci. Le persone e le situazioni non sono a tuo favore. Tutto sembrerà una sfida. Assegnati delle priorità e portale a termine lentamente e con cautela. Se andrai troppo, farai degli errori e ti logorerai. Il mondo non finirà se non finrai oggi tutti i tuoi compiti.

Buone stelle a tutti!