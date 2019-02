Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2019 Venerdì è il segno del Leone il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Il periodo in cui ti trovi adesso è molto delicato, Ariete. Se sei stato insoddisfatto di alcuni aspetti della tua carriera negli ultimi mesi, non aspettare altro tempo per fare qualcosa. Le cose non miglioreranno da sole. Hai bisogno di rimodellare la tua realtà per soddisfare i tuoi obiettivi e le tue aspirazioni. Questo sarebbe un giorno perfetto per chiedere un aumento se senti di meritartene uno.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Leone, oggi sarai come un portafortuna per la tua famiglia e i tuoi amici. Spetta a te motivare le persone ad andare avanti e divertirsi. Mostra loro il tuo entusiasmo per la vita. Chiunque sarebbe estremamente fortunato ad attraversare il tuo cammino oggi. Il tuo mondo è pieno di gioia, creatività e risate. Sei una vera fonte d’ispirazione per le persone intorno a te.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Potrebbe essere difficile convincere la gente ad ascoltarti al momento, Sagittario. Le persone intorno a te potrebbero persino essere seccate nel sentire tutte le tue nuove idee. Le stelle ti spingono a cambiare le tue tattiche prima di alienare tutti. Non andrai da nessuna parte a meno che tu non sia più intelligente nel far passare le tue idee. Sii sottile e avrai più successo.

Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Che meticolosità, Toro! Potresti sentire un’improvvisa e urgente necessità di dare un’occhiata da vicino alla tua situazione finanziaria, al guardaroba, agli armadietti o all’auto. Elenca le cose che devi fare per sistemarle nei prossimi giorni. Passerai la giornata a fare l’inventario nella tua vita. Perchè no? È importante dare un’occhiata alla realtà delle cose ogni tanto.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è un buon giorno per creare un equilibrio migliore e rendere le tue giornate più soddisfacenti. L’arte non è solo per artisti, Vergine. Tutto quello che devi fare è prendere l’iniziativa per creare qualcosa e vedrai quanto sarà bello. Hai mai pensato di scrivere un libro per bambini? Sarebbe una bella idea, considerando gli aspetti planetari.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti non esserti preso molta cura di te ultimamente, Capricorno. Gli aspetti planetari ti stanno incoraggiando ad essere un pò più disciplinato nel tuo stile di vita. Non lavorare troppo, non bere troppo caffè e cerca di fare pasti più leggeri. Qualunque cosa tu faccia per te oggi potrebbe avere effetti molto veloci e salutari. Pensaci mentre vai a fare una pausa all’ora di pranzo o vai a letto presto stasera.



Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti corteggiare il tuo partner, Gemelli. Se sei in una relazione o ne stai iniziando una, sei in vena di sedurre il tuo partner con un tocco di raffinatezza. È tempo di aggiungere qualcosa al tuo fascino naturale: un nuovo profumo seducente, un abbigliamento attraente o un nuovo taglio di capelli. A volte cambiare aspetto porta a cambiamenti di personalità più profondi di quanto ti aspetti.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: Perché non mostrare un pò più di virilità nelle tue relazioni e azioni? Se sei dominato dalle tue emozioni, la giornata potrebbe essere estremamente difficile per te. Proteggiti dalle tue ansie parlando delle cose con un amico o con qualcun altro vicino a te. Ciò contribuirà a ridurre un pò la pressione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Cosa succederebbe se decidessi di prenderti cura di te oggi, Acquario? Questo è ciò che i pianeti stanno cercando di dirti. Devi rilassarti, chiudere gli occhi e sognare. Lascia alle spalle le attività quotidiane. Hai bisogno di pace e tranquillità. Sdraiati e rilascia tutte le tue preoccupazioni. Non è necessario agire e non è necessario reagire. Semplicemente rilassati.

Oroscopo del giorno 8 Febbraio 2019 Venerdì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Otterrai la massima soddisfazione oggi attraverso le tue attività con gli altri, Cancro. Quindi dovresti prendere l’iniziativa e proporre qualcosa che tu ei tuoi amici potreste fare insieme. Sii creativo e pensa a fare qualcosa di insolito, magari un’attività all’aria aperta come l’equitazione, l’escursionismo o una giornata in un parco divertimenti. I tuoi amici apprezzeranno il tuo pensiero.





SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi puoi sentirti molto più energico dopo un paio di giorni faticosi. Quando ti senti bene, tutto va bene. Ti senti di nuovo motivato a scendere e affrontare il lavoro che ti sta aspettando. Se hai tempo per fare alcune telefonate, non aver paura di cercare nuove prospettive, perché oggi promette delle partnership molto benefiche nella tua vita professionale e anche spirituale.



PESCI ⭐⭐ TOP:Questa è una fase intensa di modificazione interiore, sia fisica che psicologica. È necessario esercitare un pò più di autocontrollo per quanto riguarda il mangiare o la spesa, se ti vuoi rimettere in forma fisicamente e mentalmente. Hai esagerato un pò ultimamente? Forse te ne pentirai ora.

Buone stelle a tutti!