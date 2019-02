Museo Lascaux IV: Centro Internazionale per l’arte rupestre francese

Al suo interno la grotta artificiale di Lascaux IV ricrea alla perfezione l’ambiente umido, insonorizzato, buio e freddo (ci sono circa 16 °C) di una cava naturale. Gli spazi si sviluppano con continuità e armonia, permettendo al visitatore di avere tutto il tempo necessario per immedesimarsi in questi “santuari” del tempo, per contemplarli e commemorarli.

Posts you may also like