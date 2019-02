Oroscopo del giorno 9 Febbraio 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 9 Febbraio 2019 Sabato è il segno del Cancro il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 9 Febbraio 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Sei sempre stato sensibile al dolore di un’infanzia infelice, Ariete. Oggi non puoi più sopportare il pensiero di tutti quei bambini che vivono nella miseria, vittime della guerra o altre atrocità. E questo diventa particolarmente doloroso quando dai uno sguardo ai bambini felici pieni di gioia intorno a te. Potresti pensare che sia ora che tu faccia qualcosa al riguardo. Potresti avere ragione.

LEONE ⭐⭐ TOP:Devi essere più spontaneo Leone e smettere di cercare di organizzare la vita delle altre persone. Vedrai che non è così difficile lasciare che le cose accadano da sole. L’inaspettato ha anche un fascino speciale. Sei schiavo della routine. Devi confidare nel caso per un pò. Le persone intorno a te vorrebbero vedere più originalità nella tua personalità. Ascoltali.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP:Se la gente dice che sei testardo quando sei determinato, lascia che parlino Sagittario, e fai ciò che devi fare. Tuttavia, quando pensi di essere determinato ma in realtà sei ostinato, potresti voler ascoltare le persone intorno a te. Non ti dicono di calmarti perché sono gelosi di te, ma perché si preoccupano. Potrebbero non sapere che odi perdere.

Oroscopo del giorno 9 Febbraio 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Potresti aver bisogno di lavorare per una causa o per un partito politico, Toro. Il periodo in cui ti trovi adesso ti sta avvicinando alle questioni sociali o alle cause umanitarie e ti spinge a pensare a cosa puoi fare per le persone meno fortunate. Puoi aiutare a sviluppare una nuova strategia per quanto riguarda le relazioni umane. Non esitare ad ascoltare il tuo cuore e ad essere un pò più generoso nella vita.

VERGINE ⭐⭐ TOP: Sei un gran lavoratore Vergine, e ti aspetti lo stesso dalle persone che ti circondano. Oggi potresti voler dare un’occhiata ai tuoi rapporti personali e lavorativi. Potresti essere preoccupato per la qualità delle tue amicizie. Non aver paura di separare il bene dal male. La vita è troppo breve per dedicare la tua energia alle cattive relazioni.

CAPRICORNO ⭐ TOP:È tempo di affrontare certe cose che potresti aver abbandonato da un pò, Capricorno. Devi solo rispondere a te stesso, quindi rilassati. Non sei il primo ad avere a che fare con vecchi problemi che probabilmente non sono vergognosi come pensi. Non puoi continuare a tenerli nascosti. Ciò potrebbe causare più problemi che affrontarli una volta per tutte.



Oroscopo del giorno 9 Febbraio 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Sfortunatamente Gemelli, questo potrebbe essere un periodo di conflitto e tensione nella tua vita familiare. Non pensi che sia tempo di affrontare questi problemi una volta per tutte? Sarebbe bello costruire un nuovo rapporto con i tuoi familiari. Potrebbe essere doloroso, ma tocca a te fare il primo passo. Organizza una riunione di famiglia e metti tutte le carte sul tavolo.



BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Controlla eventuali errori di orientamento o errori strategici, Bilancia. Oggi potresti avere qualche problema di comunicazione con quasi tutti. Senti che qualunque cosa tu dici cade nel vuoto e che nessuno vuole davvero ascoltarti. Non essere frustrato. Rilassati e guarda la vita con umorismo. Sii un osservatore per un giorno e guarda cosa succede.

ACQUARIO ⭐⭐ TOP: Ti spaventa quando la vita sembra che ti scivoli tra le dita e non riesci a rallentarla. Ma non è la vita che ti sta facendo brutti scherzi. Sei tu che non stai vedendo le cose chiaramente come dovresti fare. Ti senti un pò tagliato fuori, ma non ti preoccupare. Hai appena perso l’energia. Prova a pensare a questa sensazione di vuoto come una sorta di purificazione o una pausa tanto necessaria da tutto.

Oroscopo del giorno 9 Febbraio 2019 Sabato segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Ora sembri in grado di fare tutto ciò che vuoi, Cancro. Le cose stanno andando bene mentre raccogli i frutti delle importanti decisioni passate che hai preso. Gli ostacoli che tendevano a intralciarti sono la storia ora. La tua famiglia è felice e in salute. Il tuo successo ti sta incoraggiando a fare progetti per il futuro. Ti permette anche di guardare avanti a giorni molto migliori per te e per quelli vicini a te.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Al momento c’è una grande quantità di elettricità nell’aria, specialmente nella tua vita familiare. Ignora quelle persone che cercano di provocarti. Non farti coinvolgere in conflitti che potrebbero degenerare in lotte. Riabilitati ascoltando veramente i tuoi desideri, sentimenti e istinti. Perché non trascorrere il pomeriggio in un museo, per esempio?



PESCI ⭐⭐⭐ TOP:Quando eri più giovane, la tua umanità e generosità sembravano senza limiti. Oggi puoi ricordare quei momenti. Potrebbe essere il momento di trasformare alcuni di quei sogni in realtà. Sarebbe particolarmente utile per te se potessi in qualche modo collegarli al lavoro che fai per vivere. Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno.

Buone stelle a tutti!