Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Bilancia: decima posizione

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Bilancia stilata da TopLook.

Durante il mese di febbraio interagirai favorevolmente con i tuoi amici, anche se i tuoi rapporti romantici non saranno del tutto propizi. Per fortuna Marte nel Toro, manterrà l’energia alta, incoraggiandoti a finire ciò che hai iniziato.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Bilancia: Amore

In amore, con Marte e Urano in opposizione, dovrai stare attento all’irritabilità che probabilmente ti turba, in quanto può influenzare negativamente la vita di coppia. Ci possono essere incomprensioni che portano a litigi e a discussioni senza senso. I single avranno poca voglia di avviare una relazione e ancora meno di avventure, anche se ciò non significa che non possano incontrare qualcuno che li attrae veramente.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Bilancia: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, Giove continua a darti conforto e incoraggiamento e offre l’opportunità di espandere le tue attività che, in questo periodo, ti daranno sempre più soddisfazioni.