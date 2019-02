Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Cancro: quinta posizione

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Cancro stilata da TopLook.

In questo mese di febbraio potrai contare sul sostegno di Marte. È possibile che si aprano davanti a te nuovi percorsi e avventure emozionanti. A marzo invece, avrai qualche intoppo. Ma questi arresti obbligati nella tua vita agitata ogni tanto ti portano sollievo.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Cancro: Amore

In amore, non saprai dire di no alle richieste di chi ami. E’ probabile che a febbraio non ti sentirai pienamente compreso e/o considerato dalla persona che ami, ma se ti chiudi nella paura di essere ferito, non risolverai i problemi. I single continuano nella ricerca della relazione perfetta. Avrete l’opportunità di filtrare con una persona che non avevate mai considerato finora.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Cancro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, dovrai organizzare meglio le cose se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi. Le stelle mostrano segni d’insofferenza, con situazioni che potrebbero sfuggirti da ogni controllo.