Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Leone: nona posizione

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Leone stilata da TopLook.

Il mese di febbraio comincia con qualche amarezza, ma questo non ti deve preoccupare poiché si tratta solo di un breve periodo di tempo. Fortunatamente da marzo, la Luna piena nella Bilancia, aprirà un periodo più gratificante dove potrai riacquistare controllo sulle questioni in ballo , prendendo nuove responsabilità.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Leone: Amore

In amore, se ci sono problemi nella coppia saranno risolti e le questioni in sospeso verranno sistemate. Cerca di non trascurare il lato sentimentale. Esprimi la tua gratitudine con attenzioni romantiche, come una cena a lume di candela. Per i single, questi sono mesi buoni per dichiararsi, impegnarsi, fare una promessa o creare una coppia.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Leone: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, cerca di tenere i piedi ben piantati per terra ed evita di farti castelli in aria, altrimenti le tue possibilità, che comunque sono molte e buone, svaniranno.