Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Pesci: quarta posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, ritroverai un’eccellente “forma mentis” con cui sarai in grado di prendere decisioni con maturità e riflessione. Aspettati un aumento di stipendio o una promozione.

In amore, la relazione di coppia migliorerà. I tuoi punti di vista saranno accettati e i tuoi sentimenti interpretati correttamente. Se hai incontrato una persona che ti sta mostrando poco interesse, non stare a perdere altro tempo: è evidente che una relazione tra voi non può dare alcun risultato.

Hai vissuto il periodo precedente con grande dignità nonostante alcuni ostacoli sul percorso sembravano insormontabili. In questi mesi la situazione migliorerà grazie alla posizione particolarmente favorevole delle stelle. Il Sole, Mercurio e Nettuno sono al tuo fianco assieme a Venere, quindi preparati ad entrare in un periodo pieno di piacevoli sorprese.