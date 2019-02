Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Sagittario: settima posizione

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Sagittario stilata da TopLook.

È arrivato il momento di rompere la routine quotidiana e lasciare libero sfogo alla fantasia, così da poter ottenere tutto quello che vuoi e anche di più. A marzo soffierà un’aria di libertà e freschezza e svilupperai rapporti liberi ma vicini, autonomi ma gentili, comprensibili ma giusti.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Sagittario: Amore

In amore, Venere ti lascia per entrare nel Capricorno. Questo significa che i fuochi della passione si estinguono e i sentimenti si fanno più profondi. È un buon momento per dialogare, apprezzare il partner e ascoltare attentamente le sue richieste. Per i single, inizia un ciclo favorevole in cui v’innamorerete con la passione che i Sagittari mettono in tutto ciò che fanno.

Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Sagittario: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, saranno mesi molto favorevole per l’economia. È probabile una scalata di alcuni gradini nella tua carriera, lasciando alle spalle gli altri competitori.