Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Scorpione: dodicesima posizione

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professione, c’è molta attività e ottimismo. È giunto il momento di superare gli ostacoli del passato e di muoverti con costanza verso i tuoi obiettivi. Non sarà facile, ma potrai farlo.

In amore, qualche coppia potrà soffrire un clima di disaccordo a causa di conflitti generati dalla gelosia o dalla mancanza di fiducia. Da marzo però, il buon aspetto astrale di Saturno, ti darà sicurezza per affrontare un cambiamento a livello affettivo, dal momento che colui o colei che entrerà nella tua vita, potrebbe essere ciò che aspettavi da tanto.