Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Toro: terza posizione

Febbraio 2019 è un buon mese per te. Gli amici saranno al centro dei tuoi pensieri. Sentirai il piacere di stare in loro compagnia, specialmente durante la seconda quindicina, quando Marte farà capolino nel tuo segno. Con l’arrivo di Marzo, pensate bene alle decisioni che prenderai: avranno maggior impatto di quello che ti aspetti e dovrai prenderti delle responsabilità.

