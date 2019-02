Classifica zodiacale Febbraio/Marzo 2019 Vergine: undicesima posizione

In amore, sarai molto favorito. Venere è ben disposta e ti ricorda che la magia e l’incanto sono ancora presenti in ogni momento e luogo della tua vita. I single, devono liberarsi da tanta riservatezza ed aprirsi agli altri senza paure.

A febbraio vedrai scorrere gli eventi in modo irrefrenabile. Dovrai cercare di essere meno critico e lasciarti guidare dalle emozioni. Ci saranno momenti in cui ti sentirai sopraffatto dai dubbi, ma grazie a queste incertezze diventerai più forte. A marzo, i rapporti potrebbero deteriorarsi durante Mercurio retrogrado, mettendo a dura prova i tuoi nervi.