Oroscopo del giorno 15 Febbraio 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 15 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Un ospite può venire da te oggi Ariete, ma potresti chiederti perché questa persona sia preoccupata. Lui o lei può sembrare distratto. Le probabilità sono che il tuo amico si senta solo e abbia bisogno di compagnia. Sii lusingato Non aver paura di lanciarti in un monologo su qualcosa che trovi affascinante. Potrebbe essere proprio quello di cui ha bisogno il tuo amico.

LEONE ⭐⭐ TOP: Un fratello o un vicino di casa potrebbero dirti una cosa Leone, mentre la tua intuizione ti dice il contrario. Non è un inganno. La persona sta probabilmente cercando di risparmiare i tuoi sentimenti. Forse è meglio non sfidarla. Aspetta di sapere di più prima di sollevare l’argomento. Non vorrai litigare.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Un sogno o un’intuizione potrebbe farti mettere in discussione uno dei tuoi obiettivi, Sagittario. Forse hai formulato un altro obiettivo che ti piace di più, o stai iniziando a dubitare di quello vecchio. Questo probabilmente non è un bel giorno per prendere una decisione di qualsiasi tipo. Il tuo pensiero potrebbe non essere così razionale come al solito. Annota le tue opzioni.

Oroscopo del giorno 15 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐ TOP: Potresti ricevere una telefonata da qualcuno che sai essere incline a spettegolare, Toro. Questa persona potrebbe avere molto da dire, ma assicurati di prenderla con le pinze. Il tuo scetticismo potrebbe rivelarsi inestimabile in questo senso. Se ciò che questa persona dice è importante, controlla i fatti prima di intraprendere qualsiasi azione. È probabile che sia esagerato o completamente falso.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Un amico che sta avendo problemi di soldi potrebbe scaricarti tutti i suoi mali oggi, Vergine. La tua inclinazione non è quella di essere molto comprensivo, ma trattieni questa tendenza. La situazione è reale e il tuo amico è molto preoccupato e ha bisogno di soluzioni più che di critiche. Il tuo buon senso e la tua natura pratica potrebbero essere inestimabili in questo momento. Cerca di ascoltare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno al lavoro può essere sconvolto Capricorno, e non incline a comunicare i propri sentimenti a nessun altro. Potresti chiederti se questa persona è arrabbiata con te, ma è probabile che abbia molto più a che fare con il tuo lavoro. Sfrutta la tua capacità di concentrazione e non lasciarti intralciare. Non ne vale la pena.





Oroscopo del giorno 15 Febbraio 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP:Il desiderio di fare un acquisto importante di qualche tipo, forse un oggetto di lusso, potrebbe farti contare i centesimi oggi, Gemelli. Una volta che sono tutti contati, potresti dubitare della saggezza di comprarlo ora. Questo non è il giorno in cui prendere una decisione. Aspetta qualche giorno e dovresti vedere le cose più chiaramente e avere una migliore comprensione della situazione.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti è stato assegnato un compito da svolgere al lavoro che non è stato spiegato correttamente, Bilancia? Se è così, potresti sentirti in difetto. Cosa fare? È meglio tornare dalla persona che ti ha assegnato il lavoro e chiedere maggiori dettagli. Questo potrebbe essere temporaneamente umiliante, ma ricorda, è meglio fare una domanda stupida piuttosto che commettere un errore stupido. Non andare avanti finché non saprai esattamente cosa devi fare.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Alcune notizie inquietanti provenienti da lontano potrebbero averti stressato, Acquario. Questo potrebbe influire sul tuo lavoro se non stai attento. La tua mente potrebbe vagare avanti e indietro. Rimani concentrato. Tutti i segnali sono che qualunque cosa tu abbia sentito sarà probabilmente molto meno fastidiosa di quanto appaia in questo momento.

Oroscopo del giorno 15 Febbraio 2019 Venerdì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Le preoccupazioni di un membro della famiglia potrebbero tormentarti oggi, Cancro. Questa persona potrebbe essere andata via senza dirlo a nessuno, o sembrare sconvolta. Questa persona condividerà tutto con te quando sarà il momento giusto.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Probabilmente sei eccitato per un viaggio imminente Scorpione, ma potresti non essere sicuro degli accordi. Non lasciare che questa situazione persista o il tuo viaggio potrebbe non funzionare nel modo in cui speri. Mettiti in contatto con persone che sanno qualcosa e ottieni più informazioni possibili.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Se sei single Pesci, non hai fretta di cambiare la tua situazione. Se sei coinvolto invece, tu e il tuo partner andrete molto d’accordo. Tuttavia, potresti avere qualche dubbio quando un partner attuale o potenziale diventa non comunicativo. Questa persona probabilmente ha delle preoccupazioni economiche. Lascia che lui o lei sappiano che sei lì per ascoltare.

Buone stelle a tutti!