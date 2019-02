Aston Martin DBS Superleggera: la miglior vettura mai realizzata

Abbinamenti di materiali, lavorazioni e cromatismi trasferiscono in una dimensione nuova i canoni della Casa. Il prezzo fissato per il mercato tedesco di 274.995 Euro.

La Superleggera è in grado di raggiungere i 100 km. orari in 3,4 secondi e prospetta un rapporto peso/potenza di 2,33 kg/CV. Infatti, la nuova edizione del V12 biturbo di 5.2 litri arriva a sviluppare 725 CV insieme a una coppia di 900 Nm, costantemente disponibile tra i 1.800 e i 5.000 giri.

Ispirata alla DB11 V12, la DBS Superleggera pesa 1.693 kg, frutto dell’impiego della fibra di carbonio per l’intera carrozzeria, ad eccezione della “pelle” delle portiere che è in alluminio. Il risultato è un frontale aggressivo e una silhouette, tipicamente Aston Martin, che si definisce in maniera muscolosa. I lineamenti coniugano la forma con la funzionalità e generano una gestione dei flussi d’aria che nessun’altra Aston può vantare.