Oroscopo del giorno 16 Febbraio 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 16 Febbraio 2019 Sabato è il segno del Sagittario è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 16 Febbraio 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentirti particolarmente giocoso, Ariete. Puoi aspettarti di provare molto amore e affetto per gli altri. Sii consapevole del fatto che avrai una forte tendenza a indulgere in cibo e bevande, quindi cerca di fare le cose con moderazione. Potresti avere un’avversione al lavoro. Superala organizzando la serata con qualcuno.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Sii aperto e onesto con i tuoi sentimenti verso gli altri oggi, Leone. Fai una pausa e lascia che gli altri vengano da te. Eventi imprevisti potrebbero spuntare dal nulla. Le opportunità per una nuova crescita di amore e romanticismo sono a portata di mano finché sarai pronto a riceverle. Non cercare di forzare il problema se il tempo e il luogo non sono corretti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi godrai di un grande affetto dagli altri, Sagittario. Irradi un’aria di amore e bellezza. L’amore arriverà in raffiche forti e irregolari e dovresti essere in allerta ad aspettarti l’inaspettato. Nuove persone condivideranno con te i loro sentimenti. Tutte le attività di gruppo sono favorite e sei sicuro di fare festa.

Oroscopo del giorno 16 Febbraio 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP: La bizzarra natura del giorno potrebbe farti sentire un pò disorientato, Toro. Non sudare. Concentrati sulla tua natura romantica e sul tuo cuore incredibilmente forte. Usa le tue capacità di guarigione istintiva per prenderti cura di un amico bisognoso. Oggi è un giorno particolarmente bello per entrare in contatto con gli altri e condividere apertamente i tuoi sentimenti. Confida nelle persone di cui ti fidi. Chiama tua madre.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Il tuo cuore batte forte oggi Vergine, ma potrebbe sembrare come se nessuno lo sapesse. Potresti sentirti come se non ti stessi adattando all’energia del giorno. Non ti demoralizzare per questo. Renditi conto che non tutto andrà secondo i tuoi piani. Lascia che le cose arrivino da sole. L’inaspettato è destinato ad accadere, quindi non cercare di resistere al cambiamento imminente.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il tuo cuore potrebbe essere particolarmente sensibile oggi, Capricorno. Potresti sentirti un pò vulnerabile. La tua natura romantica è particolarmente forte, quindi concediti una serata romantica, incluso un buon pasto con qualcuno che ami. Tutte le relazioni andranno senza problemi ora. Potresti fare una telefonata a tua madre se non parli con lei da un pò. Le farebbe piacere sentirti.





Oroscopo del giorno 16 Febbraio 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi sarai in uno stato d’animo particolarmente affettuoso e amorevole, Gemelli. La tua natura romantica è intensificata e le tue qualità sono forti. Sei estremamente sensibile e ricettivo. Potresti scoprire di non avere problemi a comunicare i tuoi sentimenti più veri con gli altri. Connettiti con quelli a cui ti senti particolarmente vicino e goditi una serata intima.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ TOP:Questa è una giornata fantastica per te, Bilancia. Unisciti agli amici intimi e condividi una notte in città e una buona cena. Questa è un’opportunità per iniziare un nuovo ciclo di romanticismo. Rifletti sui problemi di relazioni passate, esamina le loro cause e lasciale alle spalle. Inizia una nuova relazione o rafforza quella che hai.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Tutti gli aspetti dell’amore e del romanticismo andranno particolarmente bene oggi, Acquario. Potresti cogliere questa opportunità per fare un passo audace verso l’oggetto del tuo desiderio. Vai con un approccio non convenzionale e muoviti senza paura. Le tue relazioni andranno bene. Coltiva il tuo lato romantico e comunica i tuoi sentimenti. L’amore agirà improvvisamente e inaspettatamente. Segui la corrente.

Oroscopo del giorno 16 Febbraio 2019 Sabato segni di Acqua

CANCRO ⭐ TOP: Oggi le opinioni forti degli altri e le stranezze potrebbero essere difficili da ingoiare e la tua miccia potrebbe essere un pò più breve del solito. Le emozioni potrebbero anche essere alte, e potresti combattere contro i sentimenti del tuo cuore. Forse qualcuno a cui tieni profondamente sta creando inutili attriti nella tua relazione.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:La tua natura calda e sensibile si adatta perfettamente agli aspetti odierni, Scorpione. La tua energia emotiva è fortemente legata al tuo cuore e scoprirai che c’è un desiderio di stare vicino agli altri. Concediti una conversazione con gli amici intimi e lascia correre la tua immaginazione. La tua creatività è particolarmente stimolante oggi, quindi inizia un progetto artistico o scrivi una canzone.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: La tua connessione con gli altri è particolarmente forte oggi, Pesci. Chiama tua madre e falle sapere come ti senti. Stai con i tuoi cari stasera e sorprendi qualcuno con un gesto romantico. Prova qualcosa di non convenzionale. I tuoi sentimenti potrebbero essere forti e irregolari. Potresti sentirti di nuovo nel tuo guscio protettivo. Se è così, fallo.

Buone stelle a tutti!