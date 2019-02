All Together Now

Collezione Uomo A/I 2019 Stella McCartney

La Collezione Menswear che si ispira a papà Paul e ai Beatles

All Together Now è l’ultima Collezione Uomo A/I 2019 Stella McCartney, che trae ispirazione da ricordi d’infanzia, musica, cinema e, ovviamente, Londra, sua città natale.

E chi tra i fashion designer, può avere più ispirazione in tal senso di Stella McCartney? Nata a Londra quando la rivoluzione dei Swinging Sixties aveva già contagiato il mondo intero e figlia di Paul McCartney, bassista e cantante dei Beatles, la stilista è cresciuta in pieno stile british al quale ha dato ampia espressione nella sua collezione.

Come? Ma ovviamente con riferimento all’iconico film dei Beatles Yellow Submarine, dal quale attinge tradizione inglese e audace stile psichedelico, con stampe pop e colori vivaci, come il Nautical Yellow e il London Red, accostati a più classiche tonalità cammello e grigi.

Anche il tema cinematografico viene ripreso più volte, dai ritratti dei Beatles in stile cartoon tratti dalla scena “Only a Northern Song” del film, alle toppe “All You Need is Love” sulle camicie e sui motivi grafici a intarsio dei maglioni.

Gli intarsi sono invertiti e assemblati in un’ottica più sofisticata e astratta, per essere poi rielaborati e stampati su un Principe di Galles a scacchi, dando così vita a un completo in stile camouflage.

Ovviamente non potevano mancare anche gli elementi punk londinesi, come i pantaloni arricchiti da cerniere multiple e le giacche provviste di tasche da lavoro e dettagli metallici.

In linea con l’impegno di Stella McCartney a favore della sostenibilità, la collezione include materiali eco-compatibili come il jersey e denim in cotone biologico, il cotone riciclato e il cashmere rigenerato. Un approccio vegano confermato con l’aggiunta della dicitura Powered by Plants, per un tocco di giocosa irriverenza.