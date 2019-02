Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2019 Martedì è il segno della Bilancia è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ TOP: Oggi un amico potrebbe avere problemi e venire da te per un consiglio e un aiuto. Non farti frustrare troppo dalle sue debolezze. Questo potrebbe essere un giorno frustrante per te, uno dei migliori spesi lavorando per i tuoi progetti. Tutto andrà meglio domani.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Una persona da cui sei attratto potrebbe sembrare interessata a qualcun altro. Questo potrebbe sollevare le tue insicurezze e la tua gelosia. Non impazzire, Leone. Cerca di capire i fatti prima di lasciare che la situazione abbia la meglio su di te. Gli inviti a più di un evento sociale per la stessa notte potrebbero costringerti a fare una scelta scomoda. Fai la scelta giusta per te.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Alcuni piani importanti, forse per una vacanza o che coinvolgono l’educazione in qualche modo, potrebbero essere temporaneamente bloccati da circostanze al di fuori del tuo controllo, Sagittario. Ciò può causare considerevoli turbamenti e potrebbe persino mettere a dura prova la situazione. Potresti essere tentato di scaricare le tue frustrazioni sugli altri. Sarebbe molto più produttivo trovare i modi per far funzionare i tuoi piani, anche se c’è un ritardo.

Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP: Cambiamenti nella tua casa potrebbero causare una temporanea frustrazione che crea un pò di tensione con i membri della famiglia. Il modo migliore per gestire questa situazione è cercare di portare a termine il lavoro il più rapidamente possibile. Una volta fatto Toro, gli animi si abbasseranno e andrà tutto bene.

VERGINE ⭐⭐⭐ TOP: Qualcuno ti sta nascondendo dei segreti. Abbiamo tutti problemi privati che non vogliamo condividere, Vergine. La tua intuizione probabilmente ti dirà chi è questa persona. Cerca di farlo aprire senza esercitare pressioni.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ TOP:Una lettera o una telefonata potrebbe portare notizie sconvolgenti sul denaro, Capricorno. La tua prima reazione potrebbe essere quella di incolpare te stesso o qualcun altro, ma le circostanze sono probabilmente al di fuori del controllo. Prima che qualcuno si arrabbi troppo, è meglio indagare e scoprire cosa deve essere fatto. Potrebbe richiedere un pò di sforzo, ma andrà tutto bene.





Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP:La mancanza di comunicazione con qualcuno lontano potrebbe portare a emozioni intense e telefonate arrabbiate. Non essere risucchiato in una lite, Gemelli. Prova a risolvere il problema. Le modifiche nel vicinato potrebbero causare problemi a spostarsi, quindi preparati a strade bloccate e traffico intenso. Cammina, se puoi. Ti aiuterà.





BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Forse avevi intenzione di partecipare ad un evento di gruppo, ma le circostanze al di fuori del tuo controllo sono state d’intralcio. Forse è stato cancellato. Ciò potrebbe causare delusioni per te e per gli altri, Bilancia. Trova qualcos’altro da fare. È probabile che un tuo progetto abbia bisogno di un pò di attenzione e questa sfida potrebbe tenerti occupato per ore. Stasera, concediti una cena fuori.





ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi la gelosia potrebbe sollevare la tua ira, Acquario. Ma la gelosia è spesso infondata. Se vuoi evitare un turbamento, prova a comunicare di più. Questo è sicuramente il momento di fare uno sforzo per trasformare uno svantaggio in un vantaggio. Le forti emozioni possono funzionare per te in alcune circostanze. Una riconciliazione appassionata è meglio che un estraneo arrabbiato.

Oroscopo del giorno 19 Febbraio 2019 Martedì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: I tuoi talenti psicoanalitici potrebbero essere messi al lavoro oggi quando emergono incomprensioni. I tuoi amici probabilmente non pensano in modo chiaro e potrebbero non rispondere alle tue rassicurazioni, Cancro. Usa la tua intuizione per determinare il modo migliore per disinnescare la situazione. Le finanze potrebbero causare qualche preoccupazione ora, ma la tua ingenuità e il senso fiscale dovrebbero rimettere le cose a posto. Esci e divertiti stasera.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:Un amico che ha bisogno di un pò di comprensione potrebbe farti visita oggi. Il tuo amico probabilmente vuole qualche consiglio su alcuni problemi. Lui o lei potrebbe anche portare informazioni che coinvolgono nuovi studi scientifici o metafisici che troverai affascinanti. Questa informazione potrebbe scatenare le tue intuizioni. Annota le tue idee. Vorrai ricordarle.



PESCI ⭐⭐ TOP: La tensione nervosa potrebbe causare un malessere temporaneo che terrò la tua energia bassa oggi. Devi svolgere compiti e faccende Pesci, quindi probabilmente ti trascinerai su e tenterai di finirli nonostante il modo in cui ti senti. Cerca di non esagerare e cerca di non annoiarti . È meglio lasciare andare il lavoro piuttosto che stressare te stesso e gli altri.

Buone stelle a tutti!