Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2019 Mercoledì

Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2019 Mercoledì è il segno del Toro è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2019 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi le tue capacità intuitive sono al massimo, Ariete. Dovresti trovare più facile sintonizzarti sui pensieri e i sentimenti altrui. Non dire agli altri quello che stai raccogliendo, a meno che tu non sia certo che vorranno sentirlo. Anche la tua immaginazione e le tue capacità creative operano a un livello molto alto. Ottieni il massimo.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Un sogno intenso ed emotivo potrebbe spingerti così tanto forte che ti sveglierai con la strana sensazione che il sogno sia reale. Annotalo, Leone. Forse lo è. Gli sforzi per superare gli ostacoli e avanzare nella tua carriera potrebbero finalmente dare i loro frutti. E non aver paura di rivelare i tuoi sentimenti agli altri.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP:Le antiche tradizioni sociali potrebbero essere una parte importante della tua giornata, Sagittario. Nell’attesa delle interazioni sociali, probabilmente manterrai un freno sull’espressione dei tuoi sentimenti. Mantenere le apparenze potrebbe essere più importante del solito. Fallo, ma sii te stesso.

Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2019 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi una profonda preoccupazione per i sentimenti degli altri potrebbe farti prestare un orecchio comprensivo a coloro che hanno bisogno di una certa comprensione. È più importante ascoltare che parlare Toro, anche se la tua praticità potrebbe volersi esprimere. I tuoi affari dovrebbero scorrere senza intoppi, portando a te e quelli intorno a te molte soddisfazioni. Non essere sorpreso se verserai qualche lacrima di gioia ad un certo punto.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP: Le conversazioni emotive con il tuo partner potrebbero farti piangere, Vergine. Se ci sono state difficoltà nella tua relazione, le hai superate e probabilmente hai raggiunto una nuova comprensione. Qualsiasi relazione o amicizia iniziata o portata avanti ora mostra una promessa duratura. La tua inclinazione potrebbe essere quella di controllare i tuoi sentimenti, ma non aver paura di mostrarli.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Di solito attribuisci molta importanza all’autocontrollo, Capricorno. Oggi questo ti tornerà utile quando riceverai alcune notizie meravigliose che altrimenti potrebbero farti piangere. Il tuo duro lavoro e la tua dedizione stanno finalmente dando i loro frutti. Notizie su possibili progressi potrebbero arrivare. È una giornata molto intensa.





Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2019 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potresti completare un progetto che è stato difficile ma importante per la tua carriera. Potrebbe essere necessario fare uno sforzo speciale per controllare i tuoi sentimenti. Hai spostato le montagne per arrivare dove sei ed è bello essere riconosciuto. In serata, festeggia. Te lo meriti.

BILANCIA ⭐⭐ TOP:Oggi puoi sentire il bisogno di fare un sacco di lavoro in casa, Bilancia. Forse aspetti degli ospiti. Devi trovare la calma e non provare a fare tutto in una volta. Potresti imbatterti in difficoltà che richiedono l’aiuto di altri. Calmati e controlla l’impulso nervoso.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Aspettati delle ottime notizie sul denaro che potrebbero comportare un avanzamento professionale. Potrebbe essere necessario controllare l’impulso di piangere lacrime di gioia, Acquario. Un amico intimo potrebbe avere dei problemi e desiderare il tuo supporto. La tua migliore linea d’azione sarebbe ascoltare piuttosto che dare consigli. Potrebbe essere necessario controllarsi se la situazione sfida qualsiasi ragione.



Oroscopo del giorno 20 Febbraio 2019 Mercoledì segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Un evento sociale tanto atteso, forse un matrimonio o un battesimo, potrebbe farti piangere, Cancro. Poiché sei una persona naturalmente a cui non piace mostrare i tuoi sentimenti, potresti sentire il bisogno di scappare finché non ti sarà passato il desiderio di piangere. Questo dovrebbe essere un giorno molto felice anche per te. La tua soddisfazione potrebbe sembrare troppo bella per essere vera. Ma è vera. Rilassati e divertiti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Alcune comunicazioni intense e rivelatrici con un amico intimo o un amante potrebbero rivelare cose meravigliose sulla tua relazione. Forse le tue paure si dimostrano infondate. Di conseguenza Scorpione, la tua relazione potrebbe avvicinarsi e potreste scoprire un nuovo senso di intenti reciproco. Goditi i sentimenti positivi e trascorri una splendida giornata insieme alla persona che ami.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: Eventi felici che coinvolgono tua madre o un’altra parente stretta potrebbero farti sentire molto emotivo, Pesci. I tuoi progetti, in particolare quelli fatti con le altre persone, potrebbero andare bene nonostante dovrai superare alcune difficoltà. I risultati potrebbero spingerti alle lacrime e potresti sentire il bisogno di controllarti. Non aver paura di mostrare come ti senti.

Buone stelle a tutti!