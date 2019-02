W Goa Hotel India: un mix tra architettura moderna e paesaggio costiero

L’atrio è raggiungibile attraversando un bastione, come una processione in una città fortificata, tramite il cortile completamente murato, gli ospiti vengono accolti da un soffitto cordato a memoria del patrimonio ittico locale, mentre strutture a doghe in legno, riprendono il motivo W più e più volte, ricreando giochi di luce e ombra.

Posts you may also like