San Francesco d’Assisi a San Leo: a Maggio la commemorazione

In ricordo dell’importante avvenimento fortemente sentito ancor oggi dalla Comunità leontina e dall’intera Diocesi, il Comune di San Leo ha predisposto per mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12 Maggio 2019 un gradevole programma di festeggiamenti .

L’incontro fra i due avvenne in una stanza situata all’interno dell’attuale Palazzo Nardini già Severini, poi trasformata in Cappella.