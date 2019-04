Living Coral Make up: il corallo protagonista dell’estate

Living Coral Make up

Il colore Pantone protagonista della bella stagione

Il Corallo nelle collezioni beauty: i consigli su come abbinarlo

Si chiama Living Coral Make up il colore Pantone 2019 che ci terrà compagnia per un intero anno, dominando le scene beauty di tutto il mondo.

Il Living Coral è la nuance che sta imperversando sulle passerelle di alta moda, così come nell’arredamento e perfino nel beauty. Il make up Living Coral infatti, dominerà i prossimi mesi complice l’estrema versatilità di questa nuance che tanto ci ricorda l’estate, i fondali marini e la leggerezza.

Un tripudio di riflessi rosati e dorati, un colore né caldo né freddo, estremamente leggero ma al contempo vibrante, acceso ma non troppo. Come da tradizione, il colore scelto da Pantone quale “colore dell’anno” caratterizzerà le palette delle prossime collezioni beauty.

Ecco qualche consiglio su come e quando utilizzarlo.

Il Living Coral è una tonalità di corallo praticamente neutra e, in quanto tale, ha il pregio di donare a tutte.

E’ perfetto se accostato a capelli biondi e occhi chiari, ma altrettanto giusto con una carnagione ambrata, capelli e occhi scuri. Di certo una delle cromie più indicate da affiancare al Living Coral è l’oro, seguito da tonalità quali il marrone, il bronzo e il caramello.

Da non sottovalutare neppure gli abbinamenti più insoliti ed estrosi: potreste giocare ad esempio con i contrasti del verde smeraldo o del viola vibrante.

Tantissime le proposte in Living Coral che costellano le collezioni make up firmate da alcuni dei brand più prestigiosi che operano nel settore cosmesi: dal rossetto allo smalto, passando per blush e ombretti. Da segnalare, il blush di Benefit: Coralista.

Per le labbra invece, non perdete il gloss-trattamento di Sisley: Paris Sweet, un delicato corallo che si abbina a ogni carnagione. O in alternativa, Lucy: il rossetto dalla formula vegana firmato Dear Dahlia: un rosa vibrante e super femminile.