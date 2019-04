Oroscopo del giorno 19 Aprile 2019 Venerdì

Oroscopo del giorno 19 Aprile 2019 Venerdì è il segno dei Gemelli è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 19 Aprile 2019 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Un amico o il tuo partner si sente instabile e indifeso, Ariete. Questa persona potrebbe avere alcuni problemi di comunicazione, soprattutto se è richiesta fermezza. Non farti risucchiare dalla situazione. Basta sottolineare i fatti e incoraggiare il tuo amico a considerare obiettivamente ogni fattore. Mentre lo fai, potresti acquisire alcune informazioni su un problema tuo.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Un fratello o un vicino potrebbe non sentirsi molto comunicativo, Leone. Può sembrare che questa persona non si comporti in modo normale e amichevole, ma non riesci a capire il perché. Dagli un pò di tempo. Potrebbero esserci state delle notizie sconvolgenti a cui il tuo amico non può smettere di pensare. Entro domani dovrebbero essere sulla via del ritorno. Sii paziente!

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Sei arrabbiato per il denaro, Sagittario? Cerca di essere razionale. Le tue preoccupazioni sono probabilmente molto più negative della realtà della situazione. Sii obiettivo. Non è niente che non puoi gestire facilmente. Mettitelo alle spalle per ora e vai fuori con alcuni amici stasera.

Oroscopo del giorno 19 Aprile 2019 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ TOP:Qualcuno ti ha dato un compito da fare e poi è sparito senza darti alcuna istruzione? Non c’è da meravigliarsi se ti senti confuso e frustrato! Se non c’è un manuale e se nessun altro sa cosa succede, non ti preoccupare di lasciarlo incompiuto finché qualcuno non ti spiegherà bene. Meglio prevenire che curare.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Stai lavorando a un progetto che richiede un pò di ingegno? Se è così, oggi non è la giornata giusta per cominciare. Forse sarebbe meglio fare qualcos’altro per un pò. Cercare di forzare il problema rafforzerà solo i blocchi mentali. Rilassati e lascia che le idee arrivino naturalmente con il tempo.

CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Alcune notizie su un grande evento potrebbero turbarti e confonderti, Capricorno. Potrebbero esserci rapporti contraddittori e sei preoccupato di come questo ti influenzerà. La verità verrà fuori in pochi giorni. Tieni duro!

Oroscopo del giorno 19 Aprile 2019 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Stare in casa potrebbe non essere la cosa migliore oggi, Gemelli. Potresti sentire vaghi dolori muscolari per i quali non riesci a trovare alcuna ragione. Esci e fai una passeggiata o fai jogging al parco. Questo ti aiuterà a rilasciare le endorfine. Divertiti!

BILANCIA ⭐ TOP:La tua intuizione funziona a un livello molto alto Bilancia, tranne dove la tua famiglia è interessata! Non importa quanto ci provi, non riesci a dare un senso a tutto ciò che qualcuno dice. Non impazzire per questo. Chiedi spiegazioni, poi escludi qualsiasi cosa distruttiva o cattiva, lascialr andare per la propria strada. A volte le persone devono solo imparare attraverso le proprie esperienze.



ACQUARIO ⭐⭐ TOP:Gli studi spirituali possono sembrare affascinanti e confusionari, Acquario. Stai leggendo un libro il cui autore non è chiaro? Forse questo non è il miglior modo per acquisire le informazioni che cerchi. Chiedi agli amici di consigliarti libri migliori. Fai un giro in biblioteca. Guarda cosa è disponibile online. Non c’è bisogno di cercare di dare un senso a qualcosa di confusionario.





Oroscopo del giorno 19 Aprile 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ TOP:Un membro della famiglia può essere assente senza spiegazione, Cancro. Questo potrebbe preoccupare tutti, e non senza ragione. È meglio stare calmi e telefonare ad amici, colleghi e chiunque possa sapere dove si trova. Tutto probabilmente va bene. Tieni duro!



SCORPIONE ⭐⭐ TOP:I messaggi che ricevi da un amico o un parente potrebbero sembrare confusi, Scorpione. Questo potrebbe darti fastidio, specialmente se la persona è normalmente pratica e razionale. Abbiamo tutti brutti giorni. Cerca di osservare il loro comportamento e vedi se ci sono segnali di avvertimento di crisi interiore.



PESCI ⭐⭐⭐ TOP: La tua intuizione può guidarti in una direzione che sembra in contrasto con ciò che la logica e la praticità ti dicono, Pesci. Questo potrebbe metterti in imbarazzo. Dovresti provare a essere pratico o dovresti seguire il tuo cuore? Non prendere la decisione oggi. Chiedi consiglio agli amici se vuoi, ma aspetta qualche giorno prima di fare una scelta. L’incertezza dovrebbe chiarirsi in breve tempo.



Buone stelle a tutti!