Tendenze Food 2019

11 ingredienti da portare in tavola nel 2019

Dal tartufo all’Harissa: gli 11 ingredienti luxury nelle tendenze food

Tendenze Food 2019 – Ci sono ingredienti che, improvvisamente, diventano delle vere star: possono arrivare dall’altro capo del mondo, oppure avere una storia antica e locale che merita di essere riscoperta.

Ecco gli 11 ingredienti che oggi fanno tendenza sulla tavola:

Tartufo: simbolo del Luxury Food made in Italy. Un regalo prezioso per tutte le occasioni. Un ingrediente nobile perfetto da degustare, da regalare e soprattutto… da instagrammare!

Rabarbaro: imperversa sui social, nelle fotografie dei fashion blogger più famosi del pianeta. Molto interessante in cucina sia per il gusto gradevole che per le proprietà benefiche.

Capesante: l’ingrediente afrodisiaco che fa da cornice a ogni cena di pesce che si rispetti. Un grande classico che non appena arriva in tavola, cattura occhi, palato e obiettivo fotografico.

Uva: prezioso ingrediente invernale che negli anni, ha preso sempre più piede nelle proposte degli chef stellati.

Foie gras : il prodotto più famoso della cucina francese. Un ingrediente di lusso sempre più utilizzato in Italia per stupire gli ospiti.

King crab: si distingue per la sua prelibatezza, tanto da meritarsi il titolo di “Re dei Granchi”. Uno dei prodotti di più alto valore nel suo genere!

Fichi: parte della tradizione alimentare mediterranea. Fonte sana e gustosa di principi nutritivi che gli chef stellati, abbinano a ricette dolci e salate.

Cibi fermentati: una vera e propria iniezione di microrganismi benefici per il nostro apparato digerente.

Harissa: specialità marocchina conosciuta in tutto il nord Africa. Una salsa piccante dal particolare colore rosso fuoco. Il condimento molto afrodisiaco per i più coraggiosi!

Zucca: dolcissima e colorata, come non portarla in tavola? Pochissime calorie e un gusto delicato!

Semi di zucca: deliziosi da gustare al naturale, ma anche tostati o cotti al forno. Ottimi da sgranocchiare davanti alla tv e naturalmente da fotografare!