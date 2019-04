Campagne Pubblicitarie Moda P/E 2019: le più belle selezionate da TopLook!

Elisabetta Franchi : In uno scenario metropolitano e in un tripudio di colori, le protagoniste vengono catturate inconsapevoli, durante momenti della loro quotidianità. Le immagini, cariche di realismo, spensieratezza e spontaneità, rispecchiano il lifestyle italiano del brand.

Roger Vivier : sceglie Parigi come sfondo del suo progetto. Protagonista Poppy Delevingne che invita le amiche nel suo appartamento. Le ragazze escono insieme per andare incontro al divertimento della città.

Per comunicare il loro personalissimo messaggio, le maison di moda hanno reclutato le modelle e le it girl più richieste, nonché gli obbiettivi dei fotografi più famosi al mondo. Ecco le più belle Campagne Pubblicitarie Moda P/E 2019 selezionate da TopLook.