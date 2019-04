Oroscopo del giorno 20 Aprile 2019 Sabato

Oroscopo del giorno 20 Aprile 2019 Sabato è il segno dei Pesci è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 20 Aprile 2019 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Il desiderio di stare a casa da solo e riposare potrebbe essere in conflitto con la necessità di uscire con i tuoi amici, Ariete. Potresti essere troppo stressato per sopportare pettegolezzi o troppa stimolazione intellettuale. Dì ai tuoi amici che uscirai con loro un’altra volta. Tutti i segnali indicano che questa è la cosa più saggia da fare per ora. Rilassati con un pò di cioccolata calda e un film.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: La casa potrebbe essere un posto solitario stasera, Leone. Gli altri membri della tua famiglia potrebbero essere fuori o fuori città. Sceglierai comunque di restare a casa a leggere o guardare la TV. Tuttavia, la tua naturale socievolezza potrebbe farti sentire abbandonato. Chiama un amico e parla un pò con lui. Questo ti farà sentire meglio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: Questo è il giorno giusto per ascoltare e osservare, Sagittario. C’è molto da imparare da quello che succede intorno a te. Troppe chiacchiere ora potrebbero rivelarsi inutili. Tieni gli occhi e le orecchie aperte. Domani puoi condividere ciò che avrai imparato oggi.

Oroscopo del giorno 20 Aprile 2019 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi ci sarà un’energia leggera, quasi sciocca nell’aria, Toro. L’Universo ti sta incoraggiando a rinunciare alle tue responsabilità e divertirti. Immagina tutta la pressione che eserciti su te stesso come una palla e una catena che devi staccare. Non c’è motivo di prenderti così sul serio tutto il tempo!



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Di solito sei abbastanza socievole Vergine. Nonostante i tuoi desideri, oggi potresti essere afflitto da telefonate, ospiti e persone che desiderano consigli o aiuto. Prenditi cura di ciò di cui hai bisogno e poi trascorri la serata da solo. Ognuno di noi ha giorni in cui vorrebbe stare un pò da solo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Stasera esci con gli amici che significano molto per te, Capricorno. Potresti essere tentato di mangiare e bere troppo e di spendere troppi soldi. Di solito hai uno stomaco abbastanza forte, ma questo non è il momento di divertirti troppo. Esci un pò, ma poi invita i tuoi amici a casa per un caffè. In questo modo ti sentirai meglio domani al risveglio!



Oroscopo del giorno 20 Aprile 2019 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Gemelli, i piani per partecipare ad un evento sociale potrebbero dover essere posticipati perché qualcuno che deve venire con te si sente sotto tono. Eccesso di indulgenza nel cibo o nelle bevande può essere la ragione. Potrebbe essere qualcosa a cui tenevi molto, quindi assicurati di sapere quando e dove l’evento si svolgerà di nuovo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Troppo buon cibo, buon vino e buona conversazione, Bilancia? Non che tutto ciò sia sbagliato, ma potresti subire un sovraccarico in questo momento. Forse faresti meglio a riposarti e dare al tuo cervello un pò di tempo per immagazzinare tutte le informazioni che ha avuto. Ora probabilmente stai avendo difficoltà a elaborare tutto. Non ti preoccupare. Al mattino sarai in grado di ricordare qualsiasi cosa importante!



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP:Cosa ti sta guidando oggi, Acquario? Perché senti un bisogno ossessivo di fare tutto il tuo lavoro in una volta? Se stai cercando di impressionare qualcuno, non ce n’è bisogno. Gli altri hanno già una grande considerazione di te. Se il progetto al quale stai lavorando è urgente, cerca aiuto. Non cercare di fare tutto da solo se non vuoi essere troppo stressato. E’ controproducente!



Oroscopo del giorno 20 Aprile 2019 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Il desiderio di fare un grande acquisto potrebbe farti spendere i tuoi risparmi, Cancro. Di solito non sei uno che agisce d’impulso, quindi non farlo oggi. Effettua l’acquisto se ritieni davvero di averne bisogno e non causerà alcuna battuta d’arresto nella tua situazione finanziaria. In questo modo il tuo piacere non sarà in conflitto con il senso di colpa.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Di solito non ti dispiace stare solo, Scorpione. In effetti, ti piace molto la tua compagnia. Stasera però avrai voglia della compagnia di altre persone. Potresti fare una festa improvvisata, magari coinvolgendo amici che sono anche soci in affari. Alcune affascinanti conversazioni potrebbero svolgersi su argomenti commerciali e intellettuali, così come alcuni argomenti più profondi che ti faranno pensare per ore o giorni.



PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Se devi frequentare un corso stasera, fai qualcosa di frivolo per il resto della giornata. Leggi romanzi rosa invece di poemi letterari. Altrimenti, quando arriverai a lezione, soffrirai già di sovraccarico intellettuale e assorbirai molto poco di ciò che ascolterai. Tieniti affamato di conoscenza. In questo modo imparerai velocemente e ricorderai molto.



Buone stelle a tutti!