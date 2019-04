Oroscopo del giorno 22 Aprile 2019 Lunedì

Oroscopo del giorno 22 Aprile 2019 Lunedì è il segno della Vergine è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 22 Aprile 2019 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ TOP: Allontanati da te e concentrati su qualcun altro per un giorno, Ariete. Attira l’attenzione di qualcuno no per restare al centro dell’attenzione, ma perché vuoi davvero sentire quello che lui o lei ha da dire.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Ponendoti in un ruolo da vittima, ti stai aprendo alla manipolazione e al controllo degli altri. E’ fondamentale per te alzarti e riconoscere che hai una parte importante nel tuo processo di guarigione personale. Riconosci che hai il potere e il coraggio di cambiare.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ TOP: La natura attiva e ricettiva del tuo essere si sta avvicinando, Sagittario. C’è un equilibrio tra questi due aspetti. Sei in grado di attrarre la prosperità e l’amore che desideri dal modo in cui ti destreggi con gli altri. Oggi è in gioco l’equilibrio tra dare e avere. Assicurati che ci sia un sano equilibrio tra te e i tuoi cari.

Oroscopo del giorno 22 Aprile 2019 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi potrebbe volerci qualche minuto in più per alzarsi dal letto Toro, ma ne varrà la pena quando lo farai. Scoprirai che più sei onesto con le persone, più guadagno riceverai. Essere affidabili è la questione sulla quale ti devi concentrare. Agisci forte e fiero riguardo a chi sei e otterrai buoni frutti. Porta una certa dose di tenerezza in tutte le tue azioni.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è una giornata eccellente per te, Vergine. Dovresti essere incoraggiato ad agire in qualsiasi ambito artistico. Cucina una cena deliziosa e condividila con una persona cara. Dai al tuo cuore la possibilità di parlare. I tuoi lati femminili e maschili sono sulla stessa onda ora. Cogli l’occasione per bilanciare questi due aspetti. Sei una calamita per l’amore e il romanticismo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è una giornata fantastica per te. La tua natura sensuale e premurosa sarà apprezzata, Capricorno. Riceverai l’amore e la fortuna che desideri. La tua creatività è anche al massimo in questo periodo. Dovresti approfittare di questa energia e usare attivamente il tuo talento per creare qualcosa di bello e significativo.



Oroscopo del giorno 22 Aprile 2019 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ TOP: Non cercare di adattarti ad un modello che non ti appartiene, Gemelli. Potresti aver attraversato una grande trasformazione ultimamente. Le altre persone potrebbero ancora provare a spingerti nel passato. Non lasciargli questo potere.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP:Oggi è importante per te entrare nella Terra, quindi rimboccati le maniche e sporcati le mani. Sentire una connessione con il terreno è un passo importante nel manifestare i tuoi sogni. Compra alcuni semi, fertilizzanti e un annaffiatoio. Questo è un grande giorno per creare un ambiente educativo in cui un seme può crescere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ TOP: Essere sposati con qualcuno per molti anni richiede molto lavoro, Acquario. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Anche Hollywood promuove un mondo fantastico che magari può rendere la tua vita un pò noiosa. Oggi è un buon giorno per prepararsi alla crescita futura.

Oroscopo del giorno 22 Aprile 2019 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP:Oggi potrebbero esserci messaggi sottili nelle parole della gente, Cancro. Le altre persone potrebbero provare a inviarti suggerimenti. Confrontali con il tuo comportamento. Non ignorare le sottigliezze nelle loro voci. Non lasciare che questa azione passi inosservata.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ TOP:C’è una grande opportunità per l’amore oggi, Scorpione. Ama le persone con cui sei, ma non soffocarle. Più sciogli la presa su una situazione, più ne acquisirai il controllo. Il taglio di catene sul passato è il primo passo verso l’avanzamento. Potresti non renderti conto di quanto una situazione passata ti trattiene fino a quando non farai lo sforzo di lasciarla andare.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Oggi è un grande giorno per fare la tua grande mossa, Pesci. Se c’è qualcosa nel dipartimento dell’amore e del romanticismo che senti di dover fare, questo è il momento giusto per farlo. Ora o mai più. Avvicinati a tutte le situazioni in modo pratico e attento. Avanza con sicurezza e non guardarti indietro. Indulgi in quelle cose che ti danno piacere. Fai un massaggio o un bagno caldo stasera.





Buone stelle a tutti!