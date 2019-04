Oroscopo del giorno 23 Aprile 2019 Martedì

Oroscopo del giorno 23 Aprile 2019 Martedì è il segno dello Scorpione è il segno TOP di oggi.

Oroscopo del giorno 23 Aprile 2019 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP: Abbassa la guardia oggi, Ariete. Non sentirti in dovere di esibirti con nessuno. Accetta l’idea che sei perfetto così come sei. Non devi dimostrare la tua autostima a nessuno. Lascia che il tuo cuore si espanda e la tua mente si riposi. Assicurati che il puro bagliore dentro di te stia accendendo il percorso giusto. Non permettere a una maschera artificiale di nascondere la tua vera identità.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP: Sebbene le nuvole che imcombono su di te sono oscure e minacciose, ciò non significa necessariamente che pioverà. Il messaggio di oggi è che dovresti trovare la bellezza e la sensualità in te stesso e negli altri e rinnovare il tuo entusiasmo e la tua sensualità in ogni nuovo giorno.

SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Infondi qualcosa di nuovo nella tua relazione Sagittario. Aggiungi una nuova ondata di tenerezza e sensualità. Se qualcosa ti infastidisce, non alzare mura difensive nei confronti dell’altra persona. Sii cortese e amorevole nel tuo approccio e otterrai tanto in cambio.

Oroscopo del giorno 23 Aprile 2019 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Riconnettiti con la tua autostima oggi Toro e dì ad alta voce, “Sono fantastico!” Sei bravo a estendere il tuo cuore agli altri e ad aiutarli con i loro problemi. Ora prendi un pò di quell’amore e concentrati su di te. I problemi legati all’amore e al romanticismo sono di primaria importanza. Dovresti prendere tempo per valutare dove ti trovi in questa fase e nutrire questa parte del tuo essere.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è una giornata magnifica per te, Vergine. Hai la possibilità di ricominciare su molti livelli, specialmente quello romantico. Indipendentemente dal fatto che tu abbia una relazione seria, troverai tutte le tue interazioni con amici e partner particolarmente tenere e significative. Rafforza il tuo legame con le persone intorno a te e il tuo nucleo interiore sarà rafforzato di conseguenza.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ TOP:Ti sentirai molto più connesso con le persone che ti circondano oggi, Capricorno. Esci e divertiti con i tuoi cari. Sperimenterai la forte connessione che si genera quando le persone riconoscono che facciamo tutti parte di un tutto. Questo risuonerà forte e chiaro oggi e sarai più sensibile ed emotivo di qualsiasi cosa ti venga detta, positiva o negativa.



Oroscopo del giorno 23 Aprile 2019 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Resta a casa stasera e cucina un pasto delizioso per te e per qualcuno che ami, Gemelli. Graviterai verso la bellezza, sia tangibile che intangibile. In effetti, potrebbe essere una buona giornata per fare shopping, a patto che controlli l’impulso di spendere troppo. Spendi un pò, ma cerca di non esagerare.

BILANCIA ⭐⭐⭐ TOP: OggiBilancia troverai le tue interazioni piuttosto pesanti. Più che probabilmente è il risultato di te o dell’altra persona che desidera consciamente o inconsciamente avvicinarsi e diventare più intima. La tua sensibilità è aumentata. È il giorno giusto per ascoltare piuttosto che parlare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Oggi potresti sentire le tue relazioni in una situazione difficile, Acquario. Non preoccuparti, perché le nuvole andranno via presto. Programma il tuo lavoro e pianifica ogni minuto che ritieni necessario prima di iniziare. Il cancello di partenza sta per aprirsi.

Oroscopo del giorno 23 Aprile 2019 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ TOP:Oggi può sembrare uno di quei giorni in cui tutti, tranne te, hanno una vita perfetta, Cancro. Renditi conto che nessuno ha una vita perfetta. Tutti sono tormentati da demoni di qualche tipo. E comunque non è saggio confrontarsi con gli altri. Trova quel senso di amore e realizzazione in te stesso.



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP:Oggi è un giorno fantastico per far splendere completamente la tua natura sensibile e premurosa, Scorpione. Sorprendi qualcuno con delle rose e una cena a lume di candela. È anche un ottimo momento per fare shopping per te o per gli altri. Lascia che il romanticismo ti apra la strada. Il tuo nucleo interiore sarà alimentato dalle tue relazioni sensuali con gli altri.



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Il tuo amore, la tua generosità e il tuo senso di bellezza sono intensificati oggi, Pesci. Se c’è una cosa che devi fare, è uscire e guardare il tramonto. Il lato romantico, creativo e bello, risuonerà fortemente e creerà un legame duraturo con il tuo nucleo interiore. Ci saranno momenti delicati ed esperienze sensuali.





Buone stelle a tutti!