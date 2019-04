Tendenze Hairstyle 2019: dacci un taglio!

Nulla come un taglio di capelli diverso e un colore tutto nuovo può rivoluzionare il look o ringiovanire un viso: se hai voglia di cambiare, scegli il tuo preferito e… dacci un taglio!

Le nuove tendenze in fatto di hairstyle infatti, portano sul podio dei vincitori i tagli corti dai colori esagerati. Uno styling con cui giocare per creare effetti diversi, che simulano haircut sempre nuovi. Un pizzico di follia, che dà carattere e che fa sentire ancora più libere.

E se anche tu hai un debole per i capelli corti, allora la primavera/estate in arrivo è la tua stagione fortunata!